David Donatello, annunciate le shortlist per dieci categorie

Roma, 4 feb. (askanews) – Svelate le Shortlist 2026 dei Premi David di Donatello nelle categorie Miglior Acconciatura, Miglior Casting, Miglior Compositore, Migliori Costumi, Migliori Effetti VFX, Miglior Scenografia, Miglior Suono, Miglior Trucco, Premio David di Donatello – Cecilia Mangini per il Miglior Documentario e, per la prima volta, anche Miglior Cortometraggio. Ad annunciarle è stata Piera Detassis, presidente e direttrice artistica dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello, con il consiglio direttivo composto da Giorgio Carlo Brugnoni, Francesca Cima, Edoardo De Angelis, Giuliana Fantoni, Francesco Giambrone, Valeria Golino, Giancarlo Leone, Luigi Lonigro, Mario Lorini, Francesco Ranieri Martinotti e Alessandro Usai.

Dal 19 al 26 gennaio 2026 una parte dei giurati David, appartenenti alle categorie interessate, ha votato le shortlist da proporre all’intera giuria per il voto che a marzo determinerà le cinquine di candidati. Sono poi 265 i giurati che hanno scelto di prendere parte alla selezione dei cortometraggi, e ben 346 quelli che hanno partecipato alla selezione dei film documentari.

Le shortlist sono state introdotte dall’Accademia del Cinema Italiano a partire dall’edizione 2025 con l’obiettivo di valorizzare ancor più le competenze professionali tecniche e artistiche che contribuiscono alla realizzazione dei film. Sul modello di premi internazionali come gli Oscar e i Bafta, questa scelta intende arricchire il dialogo interno all’Accademia, con una maggiore attenzione rivolta ai mestieri del cinema, al linguaggio del cortometraggio e al cinema del reale.

Sono 42 i film che hanno ricevuto una o più segnalazioni nelle shortlist di categoria e puntano ora alla candidatura per le cinquine di acconciatura, casting, compositore, costumi, effetti visivi vfx, scenografia, suono, trucco. In totale risultano iscritti al concorso David 118 film di lungometraggio, di cui 36 sono opere prime.

Queste le shortlist per i Premi David di Donatello 2026 (sono presenti ex-aequo):

Premio David di Donatello – Cecilia Mangini 2026 per il miglior documentario: Agnus Dei, Aldo, Giovanni e Giacomo – Attitudini: nessuna, Bestiari, erbari, lapidari, Bobò, Brunello, il visionario garbato, Elvira Notari. Oltre il silenzio, Ferdinando Scianna – Il fotografo dell’ombra, Fratelli di culla, I diari di mio padre, Nino. 18 giorni, Pino, Pino Daniele – Nero a metà, Rino Gaetano – Sempre più blu, Roberto Rossellini – Più di una vita, Sotto le nuvole, Toni, mio padre.

Miglior Cortometraggio: Arca, Astronauta, Bagarre, Bratiska, Ciao Varsavia, Confini canti, Everyday in Gaza, Festa in famiglia, Kushta Mayn – La mia Costantinopoli, Lacerazioni, Le faremo sapere, Le prime volte, Marina, Rukeli e Tempi supplementari.

Miglior Acconciatura: 30 notti con il mio ex, Afrodite, Anna, Breve storia d’amore, Diva futura, Duse, Fuori, Il maestro, Il Nibbio, La grazia, Le assaggiatrici, Primavera, Queer, Tutta colpa del rock e Zvanì – Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli.

Miglior Casting: 40 secondi, Buen Camino, Cinque secondi, Diciannove, Duse, Elisa, Fuori, Gioia mia, Il maestro, La grazia, La valle dei sorrisi, La vita da grandi, Le assaggiatrici, Le città di pianura, Primavera, Testa o croce?, e Tre ciotole.

Miglior Compositore: 100 litri di birra, 40 secondi, Afrodite, Cinque secondi, Diva futura, Duse, Elisa, Fuori, L’orto americano, La città proibita, Le assaggiatrici, Le città di pianura, Nottefonda, Orfeo, Per te, Primavera, Queer e U.S. Palmese.

Migliori Costumi: Anna, Duse, Fuori, Il Nibbio, Itaca – Il ritorno, L’orto americano, La città proibita, La grazia, Le assaggiatrici, Le città di pianura, Primavera, Queer, Testa o croce?, Tre ciotole, Un film fatto per Bene e Zvanì – Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli.

Migliori Effetti VFX: Ammazzare stanca: autobiografia di un assassino, Breve storia d’amore, Fuori, Il maestro, Incanto, Itaca – Il ritorno, La città proibita, La grazia, La valle dei sorrisi, La vita va così, Nonostante, Orfeo, Primavera, Queer e U.S. Palmese.

Miglior Scenografia: Diva futura, Duse, Fuori, Gioia mia, Il Nibbio, Itaca – Il ritorno, L’orto americano, La città proibita, La grazia, La vita da grandi, Le assaggiatrici, Le città di pianura, Orfeo, Primavera, Queer e Tre ciotole.

Miglior Suono: 40 secondi, Ammazzare stanca: autobiografia di un assassino, Anna, Duse, Fuori, Gioco pericoloso, Il maestro, La città proibita, La grazia, Le assaggiatrici, Le città di pianura, Paternal Leave, Primavera, Queer, Testa o croce?, Tre ciotole, Un film fatto per Bene e Unicorni.

Miglior Trucco: Ammazzare stanca: autobiografia di un assassino, Cinque secondi, Diva futura, Duse, Il maestro, Il Nibbio, Itaca – Il ritorno, L’orto americano, La città proibita, La grazia, La valle dei sorrisi, La vita da grandi, Le assaggiatrici, Primavera, Queer, Testa o croce?, Tre ciotole e Zvanì – Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli.

“Primavera” guida con 8 nomination, seguita da “Duse”, “Fuori”, “La grazia” e “Le assaggiatrici” con 7 ciascuna; “La città proibita” con 6; “Il maestro” e “Le città di pianura” con 5; “Tre ciotole” con 5; “Diva futura”, “Il Nibbio”, “Itaca – Il ritorno”, “L’orto americano” e “Testa o croce?” con 4; “40 secondi”, “Ammazzare stanca – Autobiografia di un assassino”, “Anna”, “Cinque secondi”, “La valle dei sorrisi” e “La vita da grandi” con 3.