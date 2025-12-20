David Mosseri nuovo direttore generale Anmil

David Mosseri è il nuovo direttore generale Anmil. La nomina è stata deliberata il 19 dicembre 2025 dal Consiglio nazionale dell’Associazione nazionale fra lavoratori Mutilati e invalidi del lavoro, “che gli ha espresso piena fiducia”. Lo si legge in una nota del’Anmil. Dottore di ricerca in filosofia e con un master in psicologia dei gruppi, livornese cresciuto in provincia di Varese dove risiede, Mosseri entra nel nuovo incarico dopo un lungo percorso professionale e umano all’interno dell’Anmil, spiega la nota sottolineando la scelta di continuità.

“Sono profondamente onorato per l’incarico che mi è stato affidato e pienamente consapevole delle sfide complesse e importanti che attendono la nostra comunità”, dichiara Mosseri.

“Proseguiremo con determinazione nel sostegno alle nostre risorse, nella valorizzazione dei territori – vera anima pulsante dell’Associazione – e nel rafforzamento di una rete solida e partecipata con tutti gli stakeholder che, nel tempo, hanno creduto e continuano a credere nella nostra missione”.