Davide D’Amico nuovo Global Head of Communication di Helbiz

Davide D’Amico, a partire da oggi, è il nuovo Global Head of Communication di Helbiz. L’annuncio da parte dell’azienda leader nella micro-mobilità e recentemente protagonista della fusione con GreenVision Acquisition Corp. e dell’acquisizione di MiMoto Smart Mobility, first mover italiano del mercato dello sharing di motorini. Davide D’Amico, 42 anni, vanta un’esperienza pluriennale e consolidata nell’ambito della Comunicazione a 360 gradi, a livello nazionale ed internazionale. Ai quali si aggiungono esperienze significative in altri diversi settori quali Marketing, Vendite e Post Vendita, Risorse Umane.

Un profilo estremamente completo che ha sempre operato in multinazionali della mobilità. Prima di entrare in Helbiz, per 6 anni ha ricoperto ruoli crescenti in Fiat Chrysler Automobiles (FCA) con la Responsabilità della Comunicazione per tutti i marchi FCA in Italia, per il marchi Jeep e Alfa Romeo a livello Emea (Europa, Medio Oriente e Africa) ai quali si è affiancata la gestione sia la comunicazione del dipartimento Fleet & Business Sales sempre a livello internazionale, sia la gestione della comunicazione delle più importanti sponsorizzazioni sportive del Gruppo FCA come la Formula 1 con Alfa Romeo, la Juventus con il marchio Jeep, la Nazionale italiana di calcio con il marchio Fiat.

La sua crescita professionale è proseguita in Mopar, il marchio americano leader del Post Vendita e del Servizio Clienti, dove si è occupato dell’implementazione dei programmi strategici dell’azienda a livello internazionale. Prima del Gruppo FCA, vanta 11 anni di esperienza in Toyota Motor Italia dove ha ricoperto con responsabilità sempre crescenti posizioni di rilievo nella direzione Communication & Corporate Image, occupandosi in modo completo di tutti gli aspetti comunicativi. Sempre in Toyota per 3 anni ha operato nella direzione Sales con la gestione diretta del Business in aree rilevanti del territorio nazionale. In precedenza ha lavorato per 2 anni in Mercedes Benz Italia all’interno della direzione HR & Organizational Development. Nel ruolo di Global Head of Communication, Davide D’Amico, avrà il compito di gestire la Comunicazione di Helbiz sia per quanto riguarda il dipartimento di Ufficio Stampa sia per quanto riguarda il coordinamento con il dipartimento di Marketing, con la gestione diretta delle sedi di New York per l’America, Milano e Belgrado per l’Europa, Singapore per l’Asia, riportando direttamente al CEO, Salvatore Palella. La sua nomina si inserisce a pieno titolo nel piano strategico dell’azienda che porterà Helbiz nei prossimi mesi alla quotazione al NASDAQ di New York.

