Davide Devenuto, l’attore nominato Cavaliere al Merito da Mattarella

(Adnkronos) – L’attore cinquantenne Davide Devenuto, compagno di Serena Rossi, è stato premiato con il titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana “per aver promosso iniziative di solidarietà sociale, anche attraverso la sua immagine pubblica, con progetti di aiuti economici e disponibilità di tempo a favore di persone in situazione di disagio”. In particolare per ‘SpesaSospesa’, nata durante l’emergenza Covid e il primo lockdown. L’iniziativa del ‘Comitato Lab00 Onlus’, di cui è cofondatore e presidente. L’idea è nata durante una telefonata ricevuta da un caro amico con il quale ha iniziato a riflettere sulla situazione di povertà presente nel nostro Paese. “Eravamo spaventati e forse ci siamo sentiti tutti più responsabilizzati nei confronti della comunità, più desiderosi di trovarci una volta usciti dall’emergenza, in un mondo migliore. Crediamo fosse l’occasione per riflettere su alcune cose durante questa forzata segregazione”.

Nasce poi il nuovo progetto Temposospeso.org per offrire servizi sanitari e assistenziali a chi ne abbia necessità o si trovi in un momento di disagio. È stato creato un circuito solidale che ha reso possibile l’erogazione di centinaia di visite gratuite, soprattutto in Lombardia, Lazio, Puglia, Umbria. “Chiediamo a professionisti e singoli cittadini di mettere a disposizione il proprio tempo. In questo modo ad esempio siamo riusciti a garantire visite mediche a moltissime persone non in grado economicamente di potersi rivolgere a professionisti”. Hanno raccolto fondi anche per i profughi dell’Ucraina.