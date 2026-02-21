Davide e Golia, ora come allora attuali, impegnati in un tipo di scontro diverso

Due personaggi biblici più che noti, un giovane pastore con scarso uso di mondl e un gigante dalla forza enorme, al tempo di Re Saul si trovarono l’un contro l’altro armati in uno scontro del rutto impari.

Mentre Golia poteva far conto sui suoi muscoli più che potenti, Davide era dotato unicamente di una fionda e di alcuni ciotoli.

Come Dio volle – nel senso letterale dell’ espressione – l’intelligenza ebbe la meglio sulla forza bruta: Il giovane riuscì, in maniera incredibile, a vincere quel match. Fu così che diventarono il mito che ancora oggi è presente nell’ immaginario collettivo. Accade cosi che a un Golia d’oltreoceano, il Presidente degli USA Trump, che attenta l’ economia di mezzo mondo e anche più con misure non serie – i dazi, pretestuosi, in versione XXL e anche più – si contrapponga un Davide contemporaneo, questa volta il vinaio Schwarz, importato dalla Germania e, a sua volta piccolo importatore di New York. Quel Sileno, colpito quasi a morte da “quei” dazi-monstre, dopo aver coinvolto una cinquantina di “colleghi”, ha trascinato il problema dazi davanti alla Corte Suprema. Il Liberty Justice Center ha accolto e sostenuto la tesi di quei seguaci di Bacco d’oltreoceno davanti ai componenti dell’ organo giudicante, vale a dire che ha decretato che le misure prese dal Biondo di Washington sono incostituzionali. È stata una sorpresa, seppure attenuata, in quanto Schwarz, prima di dedicarsi al vino, ha lavorato nel mondo della finanza. Quindi aveva avuto fondato motivo di credere che l’azione avverso le diverse bestemmie commerciali scagliate dalla Casa Bianca non solo contro l’export vinicolo, ma anche di molti altri prodotti provenienti da più parti del mondo, fosse più che scorretta, con un piede già nel campo dell’ illecito. Esse, le imprecazioni già citate, riflettè l’oste acculturato, avrebbero potuto avere presa sulla corte giudicante adita. È chiaro che The happy end o Lieto fine appena descritto che chiamar si voglia, è solo il primo gradino di una lunga scala di giudizi che la vicenda sarà obbligata a percorrere. Di fatto il Tycoon, adirato come poche volte prima aveva dato a vedere, si è scagliato contro il deliberato di quella corte e quindi anche verso la stessa, preannunciando che avrebbe emanato altri provvedimenti, ancora più restrittivi dei dazi da film di cappa e spada. Probabilmente sarebbe meglio definire gli stessi, sostituendo a restrittivi la qualifica di punitivi. Quanto fin’ ora esposto porta con se una considerazione rivisitata di quella discutibile quanto improbabile copia malriuscita di Capitan America, l’imprevedibile Trump. Tentando di osservare l’ intera vicenda dall’alto, il report che se ne ricava è ancora più costellato di indicatori negativi. Essi si collocano nel vasto empireo delle azioni che un governo deve escludere dal novero di quelli che può e deve attuare. Un capo di stato che dovesse accorgersi delle barriere che ha innalzato intorno a sé, farebbe un bel gesto se operasse una revisione critica di quanto ha fatto dall’ inizio del secondo mandato fino al giorno d’oggi. Proprio quella riprova induce a completare il vecchio motto in uso al tempo dei Cesari, “repetita juvant”. Di questi tempi non si compirebbe sacrilegio alcuno, se si aggiungesse a quelle due parole”non semper”. Purtroppo il thriller non manda ancora segnali di avvicinamento e la sigla che compare alla fine dello spettacolo con l’ indicazione The End non ha ancora dato segno di se.