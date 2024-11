Davide Locatelli esce con “Merry Dave Christmas”

Milano, 26 nov. (askanews) – Davide Locatelli è pronto a sorprendere e incantare tutti ancora una volta! Uscirà venerdì, 29 novembre, “Merry Dave Christmas” (Warner Music Italy), il primo album natalizio del pianista di fama internazionale e uomo dei record. L’album sarà disponibile in formato digitale, da oggi in pre-save. “Merry Dave Christmas” è il quinto album di Davide Locatelli e si presenta come un progetto innovativo e completamente diverso dai precedenti. Contiene 10 delle canzoni natalizie tra le più iconiche e famose di tutti i tempi che, reinterpretate in chiave jazz e contaminate dallo stile inconfondibile del “pianista rock”, danno vita a un risultato unico nel suo genere.

Questa la tracklist completa: 1. Oh Happy Days 2. Santa Claus Is Coming To Town 3. White Christmas 4. A Natale Puoi 5. Feliz Navidad 6. Silent Night 7. Jingle Bells 8. All I Want For Christmas 9. Rockin’ Around The Christmas Tree 10. Last Christmas

A tre anni dal suo ultimo album, Davide Locatelli con “Merry Dave Christmas” torna protagonista assoluto di tutti gli arrangiamenti strumentali dei brani, realizzati sotto la supervisione dei suoi produttori di fiducia: Ricky Marano, Marco Palladino, Belzebass, Fabio Campedelli e Matteo Corradi. Registrato a Los Angeles, l’album vanta anche la collaborazione di Nico the Owl, produttore di artisti del calibro di The Weeknd e Daniel Powter. Eclettico, originale, fuori dagli schemi, Davide, che vanta una formazione classica al Conservatorio, si è posto come obbiettivo quello di far conoscere e avvicinare la musica strumentale ad un pubblico giovane facendo crollare la convinzione che la musica classica sia “vecchia”.