Davigo, i deliri di onnipotenza e la saggezza antica di re Salomone

Non molto diversa da quella di un serial americano legato al mondo della giustizia, così si è presentata martedì l’aula del tribunale di Brescia dove si celebrava il processo nei confronti del giudice Davigo. Quello stesso non ha bisogno di presentazioni. Il fatto in sé, più precisamente il capo di imputazione nei suoi confronti, non è il solo elemento di rilievo di tutta la vicenda, nonostante si tratti di violazione di segreto d’ ufficio, che certo non è parva materia. È la procedura, strano ma vero non quella prevista da un più che collaudato codice contenente precise direttive, ma il modo di procedere – in quanto a comportamento umano e professionale – di coloro i quali operano all’ interno dei tribunali nelle vesti di padroni di casa, a lasciare perplessi. Anche persone di una certa età, occupati prevalentemente a dare da mangiare ai piccioni nei giardini pubblici. Tra il lancio di una mollica e un altro, hanno avuto modo di disquisire su quanto è accaduto in uno dei templi della giustizia. Non è un giudizio nel merito, sia perdonato il gioco di parole, ma molto più terra terra, una generica interrogazione a quanti dovrebbero doverosamente assumersi le proprie responsabilità. Quelle domande retoriche, sostenute dalle esperienze di anni, numerosi, proprie di quei personaggi, devono essere accettate come sagge considerazioni di chi ne ha viste tante, anche troppe.. Per inciso: è dalla notte dei tempi che “gli anziani” di un gruppo sociale sono considerati come punto di riferimento da quella stessa comunità. L’ etimo di Senato è senectus, in latino vecchiaia. Orbene, è opportuno considerare solo il corollario della sentenza di condanna di quel magistrato a riposo, che continua comunque a procedere nella sua condotta. Essa non è facilmente qualificabile ma certo non è ortodossa, e al suo interno ha sguazzato quel magistrato insieme a colleghi della stessa risma. Hanno iniziato tale comportamenti alcuni decenni orsono, e già allora si ravvisavano già tutti i presupposti per storcere il naso. Ciò che turba particolarmente quei diversamente giovani in visita quotidiana nel verde pubblico è la morale che traggono dalla vicenda: se un Torquemada del genere viene incriminato dai suoi stessi colleghi per aver interpretato, insieme a altri suoi pari, la legge a esclusivo suo uso e consumo, all’epoca dei fatti gli italiani sono stati ingannati. Quella volta non dalla politica, ma da persone esaltate che avranno avuto come filo conduttore del loro operare: “la legge sono io, tutto il resto non conta”. In passato si era comportato in modo abbastanza simile il Re di Francia Luigi XIV, asserendo che lo Stato era lui stesso, quindi si sarebbe potuto comportare come meglio preferiva. Da allora è passato un bel pò di tempo, ma ciò non ha impedito che deliri di onnipotenza si siano annidati nelle menti, probabilmente già obnubilate, di personaggi particolarmente predisposti all’adozione di comportamenti mai ben accetti dalla società. In questo momento storico molto particolare, certamente ancora di più. Probabilmente a quel Rodomonte e ai suoi compagni di merenda, dove il primo termine ha certamente maggior collimanza con la realtà rispetto al secondo, si addice di più quanto attribuito a un altro Re Luiigi, successore del primo e quindi XV. Conversando con Madame de Pompadour, avrebbe detto che dopo di lui sarebbe potuto venire anche il diluvio. L’espressione, se non si fosse capito, dava la misura esatta di quanto quel sovrano avesse in considerazione il buon funzionamento della società francese. Se tanto dà tanto…

Ciò che più infastidisce e fa riflettere non solo i commentatori da giardini comunali è il ripetersi di comportamenti del genere da parte di chi dovrebbe fare l’ esatto contrario. Ciò dimostra come in quell’ambiente ancora non siano state accantonate le velleità di sostituirsi a o addirittura di scavalcare chi governa il Paese, in virtù di quanto stabilisce la Costituzione. Volendo essere di conforto agli anziani frequentatori di aiuole pubbliche, si potrebbe suggerire loro la lettura del Libro della Sapienza, opera di Salomone, re di Israele, risalente a circa un millennio prima dell’inizio dell’ era cristiana. Quel saggio, nella premessa, invita coloro che giudicano in terra a preferire la giustizia. Volendosi fermare anche solo a questo punto, non si può negare che quel sovrano avesse la vista lunga, molto lunga.