Davos, Trump accusa Carney: “Canada vive grazie agli Usa, ricordatelo”

Duro attacco al premier canadese dopo critiche a Washington

Davos (Svizzera), 21 gen. (askanews) – Donald Trump rimprovera il Canada e lo esorta a “essere grato”, dopo che il primo ministro Mark Carney ha messo in guardia da una possibile rottura del sistema globale guidato dagli Stati Uniti. “Il Canada vive grazie agli Stati Uniti. Ricordatelo, Mark, la prossima volta che farai le tue dichiarazioni”, ha affermato il Presidente degli Stati Uniti, intervenendo al WorldEconomic Forum di Davos. “Il Canada riceve un sacco di omaggi da noi, tra l’altro. Dovrebbero essere grati, ma non lo sono. Ho visto il vostro Primo Ministro ieri, non era così grato, ma loro dovrebbero esserlo. Il Canada, il Canada vive grazie agli Stati Uniti. Ricordatelo, Mark (Carney), la prossima volta che fai le tue dichiarazioni”, ha accusato Trump.