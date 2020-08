Day trading per principianti

Il day trading è stato commercializzato come un’impresa redditizia con enormi profitti e il minimo sforzo per avere successo. Al contrario, come qualsiasi altra cosa per avere successo, è necessario lavorare in modo intelligente e capire il mondo in cui ci si sta cacciando. L’unico modo per diventare ricchi da un giorno all’altro è vincere la lotteria. Il trading richiede tempo e dedizione. Per raccoglierne i frutti, è necessario capire il mestiere per essere pronti ad agire e anticipare quando il mercato cambia e capitalizzare questi cambiamenti. Per iniziare a fare trading dal vivo sul vostro telefono visitate il sitoweb: mt5 download. Discutiamo alcuni dei passi che potete fare per prepararvi al day trading.

Iniziate con un conto di trading cartaceo

Il trading di carta significa che si sta esercitando con denaro falso simulato nel proprio conto broker. Si raccomanda di farlo per imparare gli aspetti tecnici del trading senza rischiare il vostro sudatissimo denaro nel trading dal vivo. L’iscrizione ad un conto broker è completamente gratuita sulla maggior parte delle piattaforme, e si può iniziare ad imparare gli strumenti del trading online.

Iniziate ad imparare attraverso risorse gratuite online

Ci sono un milione di risorse disponibili su internet per iniziare a fare trading. YouTube è una piattaforma per imparare una nuova abilità. Il sito web ha una vasta gamma di informazioni disponibili al pubblico per il consumo su ogni argomento immaginabile. Allo stesso modo, ci sono consigli di trading offerti da professionisti e persone che hanno provato a fare trading e possono fornire un feedback sull’esperienza e su come iniziare.

Alcune delle cose che dovreste imparare sono, strategie di day trading, modi per trovare azioni da scambiare, come funzionano le pompe per le azioni da un centesimo e magari trovare qualcuno che rivede le loro negoziazioni settimanali e spiega i loro passi agli spettatori.

Giornale e traccia le tue compravendite

Trascorrete da cinque a dieci minuti ogni giorno dopo la chiusura dei mercati per scrivere le vostre entrate, le uscite e gli allestimenti dei vostri scambi giornalieri. È solo tracciando le vostre compravendite e vedendo la vostra performance su un foglio di calcolo che potete iniziare a vedere chi siete come trader. Sei più bravo a fare operazioni lunghe o corte? Sei più bravo a fare trading su azioni di tipo large cap o small cap penny? Negoziate meglio utilizzando indicatori per le entrate e le uscite o siete più bravi a seguire le tendenze e ad entrare solo dopo che si è formata un’inversione di tendenza?

Queste sono domande importanti per scoprire da soli come trader e capire cosa funziona meglio per voi. Questo vi permette di concentrarvi sui vostri punti di forza e di capitalizzarli.

Entrate a far parte di una comunità di trading con trader attivi per osservare e imparare

Una volta che si è pronti a iniziare a prendere il trading più seriamente, si raccomanda di entrare a far parte di una comunità premium di trader con cui imparare e con cui commerciare; è qui che si inizia a commerciare oltre la semplice memorizzazione dei modelli. Ora è un buon momento per investire del denaro reale nell’apprendimento e nell’approfondimento dei fondamenti del day trading.

Queste sono cose che ci sarebbero voluti anni per apprendere, acquistando materiale gratuito online, ma una volta che sei in una comunità in cui viene offerto un corso di formazione, acceleri il processo di apprendimento e diventi ben adattato al trading.

Il day trading può essere divertente e utile una volta comprese le “regole del mestiere”. Non dovrebbe essere intimidatorio, e non dovrebbe nemmeno essere preso come uno schema per arricchirsi rapidamente. Ci vuole tempo e dedizione, il che porta a grandi ricompense.