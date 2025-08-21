Dazi, accordo Usa-Ue: confermata la tariffa al 15%. Bruxelles salva farmaci generici e chip, ma non il vino

Dopo quasi un mese di negoziati, Washington e Bruxelles hanno diffuso oggi la dichiarazione congiunta che definisce l’intesa sui dazi commerciali tra Stati Uniti e Unione Europea. L’accordo, frutto dell’incontro del 27 luglio scorso in Scozia tra la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen e il presidente Usa Donald Trump, introduce un’imposta tariffaria standard del 15% sulle merci europee esportate oltreoceano, applicata anche a farmaceutico e automotive.

La bozza, discussa oggi a Bruxelles dal Comitato Co.Re.Per, prevede per l’Ue l’eliminazione dei dazi su tutti i beni industriali statunitensi e l’impegno ad acquistare gas naturale liquefatto, petrolio e prodotti nucleari per 750 miliardi di dollari entro il 2028. Previsti anche investimenti europei per 600 miliardi di dollari in settori strategici Usa e acquisti per almeno 40 miliardi di chip di intelligenza artificiale. Aumenteranno inoltre le commesse per equipaggiamento militare statunitense.

Sul fronte americano, la Casa Bianca ha confermato che dal 1° settembre i farmaci generici, i precursori chimici, gli aerei e alcuni materiali strategici saranno soggetti solo alla tariffa della Nazione più favorita. Le auto e i componenti automobilistici europei resteranno invece al 15%, in parallelo alla riduzione dei dazi Ue sui beni Usa. Washington garantisce che le indagini commerciali in corso non porteranno a tariffe superiori al 15% per farmaci, semiconduttori e legname.

Nessuna apertura invece sul vino e sugli alcolici, settore chiave per l’export italiano, rimasti soggetti alla tariffa piena. “Non siamo riusciti a inserire questa categoria tra quelle tutelate”, ha ammesso il commissario europeo al Commercio Maros Sefcovic. Restano fuori dall’intesa anche i servizi digitali e le normative Ue su mercato e servizi online.

Il documento impegna inoltre entrambe le parti a ridurre le barriere non tariffarie, a lavorare per un accordo di mutuo riconoscimento sulla cybersicurezza e a rafforzare la protezione dei diritti del lavoro.

Palazzo Chigi accoglie con favore l’intesa, definendola “un quadro chiaro per le imprese” e sottolineando come sia stata evitata una guerra commerciale. L’Italia, insieme alla Commissione e agli altri Stati membri, punta ora a estendere nei prossimi mesi la lista dei settori esenti, con priorità all’agroalimentare, acciaio e alluminio.