Dazi, Boccia (Pd): scelte Meloni folli, Pd chiede che venga subito in Parlamemnto

Roma, 14 lug. (askanews) – “Il governo in questi 3 anni non ha presentato un piano di politica industriale, non ha fatto nulla per sostenere i salari e le pensioni, ha fallito la riforma fiscale. Ora subisce a testa bassa le scelte folli sui dazi dell’amico Trump che creano difficoltà alle nostre imprese e mettono a rischio posti di lavoro. Giorgia Meloni deve venire ora in Parlamento a dirci come intende difendere gli interessi del nostro Paese”. Lo ha dichiarato ai tg il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia.