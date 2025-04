Dazi, Cina smentisce Trump: nessuna trattativa in corso

Roma, 24 apr. (askanews) – La Cina ha oggi smentito seccamente il presidente Usa Donald Trump, affermando che non è in corso alcuna trattativa sulla questione dei dazi, come ha detto il leader americano.

“Tutte queste sono notizie false” ha detto il portavoce del ministero degli Esteri cinese Guo Jiakun durante la quotidiana conferenza stampa, rispondendo a una domanda sulle dichiarazioni di Trump.

Guo ha sottolineato che Cina e Stati uniti non hanno avviato alcuna consultazione o negoziato sulla questione dei dazi, e tanto meno raggiunto un accordo.

“Questa guerra dei dazi è stata scatenata dagli Stati uniti; l’atteggiamento della Cina è sempre stato coerente e chiaro: se vi è combattimento, noi risponderemo fino in fondo; se vi è trattativa, la porta è spalancata. Dialogo e negoziato devono basarsi su parità, rispetto e reciprocità”.

Poche ore fa Trump ha assicurato che ci sarà “un accordo equo” con la Cina, affermando che il negoziato è “attivo”. Il presidente americano ha evitato di rispondere a una domanda su un eventuale contatto diretto con il presidente cinese Xi Jinping, ma ha precisato che la percentuale finale delle tariffe “non sarà nemmeno vicina” al livello attuale.