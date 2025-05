Dazi, Cingolani “Non sono una grande soluzione per nessuno”

ROMA (ITALPRESS) – “I dazi sono una questione di geopolitica economica, non sono nelle mie corde e io mi limito a guardare da cittadino e operatore. Mi sembra che ci sia un po’ di stop and go. Io spero che in tempi abbastanza rapidi si ritorni ad una situazione più stabile e più costruttiva. Non mi pare che i dazi siano una grande soluzione per nessuno”. Così Roberto Cingolani, amministratore delegato di Leonardo e presidente dell’Italy-Japan Business Group, a margine dell’Assemblea Generale di “Italia-Giappone Business Group” a Roma.

