Dazi, Ciriani: risposta da Ue ma Meloni si attiverà come Italia

Roma, 7 apr. (askanews) – “La prima cosa da dire è che i dazi sono una scelta sbagliata, che danneggia l’economia non solo italiana, ma anche quella statunitense e dell’intero siste- ma occidentale. Detto ciò, pur sapendo che i dazi colpiscono in modo particolare un grande Paese esportatore come l’Italia – benché gli Usa rappresentino solo il 10% delle nostre esportazioni – direi che lo slogan giusto è: ‘keep calm’ (in inglese ‘state calmi’, ndr) e continuiamo a ragionare di politica. Evitiamo reazioni istintive. Una guerra commerciale rischia di innescare effetti inflattivi o conseguenze peggiori dei dazi stessi”. Lo ha detto il ministro per i rapporti col Parlamento, Luca Ciriani (FdI), intervistato dalla Stampa.

Alla domanda se sia possibile un negoziato diretto dell’Italia con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Ciriani ha risposto spiegando che “una risposta formale in termini di dazi può arrivare solo dalla Commissione Ue, e noi ci confronteremo lì. Ma nulla impedisce all’Italia di muoversi politicamente per evitare una guerra commerciale. Perché non dovremmo fare politica nell’interesse del nostro Paese? Non vedo perché la presidente Meloni non debba attivarsi anche su un piano bilaterale. Il piano Ue e quello politi co nazionale non si escludono: vogliamo evitare i dazi, e per questo la politica è lo strumento privilegiato”.

In ogni caso, a giudizio dell’esponente governativo, “non basta parlare di dazi e di Trump, c’è la necessità di svegliare l’Ue dal suo sonno”. Quanto all’ipotesi di una risposta, caldeggiata da Francia e Germania, che colpisca le “Big Tech Usa”, per Ciriani è “prematuro definire la nostra posizione. L’obiettivo resta tutelare l’interesse nazionale, politico ed economico. Decideremo assieme alle categorie. L’approccio sarà quello di evitare reazioni impulsive. Prima proveremo tutte le strade politiche e diplomatiche. Solo se queste non funzioneranno, valuteremo altro. Al momento, al tavolo europeo, stiamo lavorando per difendere gli interessi italiani. Quelli vengono prima”, ha concluso il ministro.