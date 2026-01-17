Dazi, Costa: sto coordinando risposta congiunta di Stati membri Ue

Milano, 17 gen. (askanews) – “È molto importante ricordare che siamo qui non solo per affermare la creazione della zona economica più ampia del mondo, ma anche per inviare un messaggio molto chiaro al mondo. Oggi non c’è bisogno di conflitti ma di pace; non c’è bisogno di conflitti tra Paesi ma di cooperazione. È fondamentale difendere sempre il diritto internazionale, ovunque esso sia. Se vogliamo la prosperità, dobbiamo aprire i mercati e non chiuderli, dobbiamo creare zone di integrazione economica e non aumentare i dazi doganali. Quello che possiamo dire è che l’Unione europea sarà sempre molto ferma nella difesa del diritto internazionale, ovunque esso sia, e naturalmente a partire dal territorio degli Stati membri dell’Unione europea. Per ora sto coordinando una risposta congiunta degli Stati membri dell’Unione europea su questo tema”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Europeo, Antonio Costa, parlando dei dazi Usa nel corso della conferenza stampa al termine della cerimonia della firma del Mercosur.

“Se la Russia invade l’Ucraina – ha evidenziato Costa – dobbiamo alzarci per difendere l’integrità territoriale, la sovranità e il diritto internazionale in Ucraina. Se i diritti umani vengono violati in Venezuela, dobbiamo alzarci per difendere i diritti umani in Venezuela”.