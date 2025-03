Dazi, Deandreis (Srm): I prodotti del Sud per un target alto. Potrebbero non risentire degli aumenti

L’export dei prodotti del Mezzogiorno di Italia verso gli Usa potrebbe non risentire in maniera drastica l’effetto di eventuali dazi per via dell’alta qualita’ dei prodotti di casa nostra che attrae un target di clienti che non si lascia spaventare dal costo finale. La riflessione e’ di Massimo Deandreis, direttore generale di Srm, Centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo. A margine della presentazione del nuovo accordo tra Intesa Sanpaolo e Confindustria in favore delle piccole e medie imprese, Deandreis ha risposto alla domanda dei cronisti sui rischi nel comparto produttivo del Sud per via dei possibili dazi minacciati da Trump. “Dobbiamo effettivamente attendere quello che avverra’. Posso pero’ dire che le esportazioni del Mezzogiorno sono concentrate in alcuni settori, come l’agroalimentare e l’abbigliamento moda, che sono settori premium nel mercato americano. Questo – ha spiegato il direttore generale di Srm – significa che sono destinati a consumatori alto spendenti”. “Noi abbiamo gia’ visto in passato, in situazioni analoghe, che poi l’effetto finale dei dazi non e’ stato cosi’ elevato perche’ chi e’ abituato a spendere tanto per una buona bottiglia di vino del Mezzogiorno o per una cravatta di una certa qualita’, non si fa influenzare da quel 20 per cento in piu’. Quel 20 per cento in piu’ non cambia la propensione al consumo”. Inoltre le imprese del Sud potrebbero compensare eventuali “perdite” del traffico di export con un nuovo canale, quello tedesco. “La Germania sta riprendo il suo ruolo di locomotiva, ci attendiamo che riprenda il suo ruolo di locomotiva perche’ sta facendo investimenti importanti. Una parte importante dell’export del Sud va verso la Germania – ha osservato Deandreis – e la Germania dunque potrebbe avere un effetto di compensazione”. “Complessivamente – e’ la conclusione dell’economista – cerchiamo di guardare alcuni degli elementi positivi nonostante le tante ombre”.