Dazi, fisco e transizione green: Sts Deloitte incontra imprese e professionisti a Napoli

Sts Deloitte, studio tributario e societario Deloitte, incontra aziende e professionisti della Campania il 10 febbraio a Napoli. Si rinnova l’appuntamento annuale dedicato all’analisi delle più recenti evoluzioni normative e delle principali tematiche fiscali di attualità, con l’obiettivo di rispondere in modo concreto alle esigenze del territorio.

Presente a Napoli con uno dei suoi 15 uffici, Sts Deloitte ha registrato una crescente domanda di approfondimento sulle novità in materia tributaria e fiscale. Un’esigenza che nasce dalla necessità, per imprese e professionisti locali, di disporre di un quadro chiaro e aggiornato per definire strategie di business e cogliere nuove opportunità.

L’evento si terrà martedì 10 febbraio 2026, dalle ore 9.30 alle 13.30, presso il Grand Hotel Santa Lucia, in via Partenope 46. Previsto il coinvolgimento dei professionisti dell’ufficio di Napoli e di altre sedi di Sts Deloitte, insieme a rappresentanti di primarie istituzioni e aziende del territorio.

Nel corso dell’incontro saranno affrontati temi chiave come le modifiche al trattamento tributario del reddito d’impresa, gli incentivi fiscali legati all’innovazione e alla transizione tecnologica, oltre alle principali tendenze in materia di imposta sul valore aggiunto. Particolare attenzione sarà dedicata anche alle novità in ambito doganale, con un focus su dazi, accise e regime sanzionatorio. L’evento si concluderà con l’analisi delle recenti evoluzioni e delle implicazioni operative in materia di transfer pricing.

L’appuntamento di Napoli rientra in un ciclo di 11 incontri organizzati nelle principali città italiane, nel corso dei quali Sts Deloitte presenta l’ampia gamma di servizi fiscali e societari a disposizione di aziende e professionisti, attraverso team di esperti radicati e riconosciuti nei rispettivi territori.

Con un presidio consolidato su scala nazionale, che conta 15 uffici e oltre 1.000 professionisti, Sts Deloitte si conferma interlocutore di riferimento per imprese e professionisti alla ricerca di un servizio integrato di assistenza e consulenza fiscale, societaria e contabile.

Il programma completo del ciclo di incontri “Novità tributarie 2025-2026” sarà disponibile alla pagina dedicata.