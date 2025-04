Dazi, fonti Ue: Meloni da Trump? Bene, sostiene posizione comune

Bruxelles, 9 apr. (askanews) – La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, “si sono tenute in contatto in merito alla visita del primo ministro italiano a Washington”, prevista per il 17 aprile. Lo hanno riferito fonti della Commissione oggi a Bruxelles. “Per quanto riguarda i negoziati commerciali, spetta alla Commissione europea negoziare per conto degli Stati membri; tuttavia, qualsiasi messaggio coordinato che possa essere trasmesso all’Amministrazione statunitense è benvenuto”, hanno precisato le fonti.

In altre parole, per la Commissione è senz’altro positivo che i rappresentanti dei governi degli Stati membri continuino a tenere buoni rapporti con il presidente Donald Trump e con l’Amministrazione Usa, e che spingano per soluzioni negoziate per superare le attuali tensioni sui dazi, sostenendo la posizione comune dell’Ue. Questo non significa, naturalmente, cercare di aprire o perseguire trattative bilaterali tra gli Usa e un singolo Stato membro, visto che il commercio internazionale è una competenza comunitaria esclusiva.