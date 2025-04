Dazi, Guterres: non ci sono vincitori in una guerra commerciale

“Conseguenze per i paesi più vulnerabili”

Nazioni Unite (New York), 8 apr. (askanews) – Il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha affermato che non ci sono vincitori in una guerra commerciale e che le conseguenze peggiori sono per i paesi più vulnerabili. “Le guerre commerciali sono estremamente negative. Nessuno vince con una guerra commerciale, tutti tendono a perdere. E sono particolarmente preoccupato per i paesi in via di sviluppo più vulnerabili, nei quali l’impatto sarà più devastante”, ha dichiarato in una conferenza stampa.