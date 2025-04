Dazi, indagine di Unimpresa: solo 1 azienda italiana su 3 esporta in Usa

Solo un terzo delle imprese italiane esporta negli Stati Uniti, circa 34.000 aziende, e oltre il 50% del valore esportato è generato da imprese con più di 250 addetti, quindi più strutturate e capaci di assorbire gli shock. E’ quanto afferma un’indagine di Unimpresa secondo la quale l’inasprimento dei dazi commerciali annunciato dagli Usa avrà quindi effetti limitati sull’economia italiana. L’Italia esporta verso gli Usa beni per il 10% dell’export complessivo, con una composizione di qualità elevata: il 43% dei prodotti è di fascia alta, il 49% di fascia media e solo l’8% è di fascia bassa, più sensibile al prezzo, sostiene l’indagine. Le imprese italiane generano in media il 5,5% del fatturato negli Stati Uniti, con un margine operativo lordo pari al 10%. Secondo Unimpresa i dazi al 20-25% potrebbero causare una flessione dell’1% sul fatturato totale delle imprese esportatrici e una riduzione dei margini fino a 0,5 punti percentuali per il 75% delle aziende coinvolte. I settori più esposti sono la farmaceutica (24% del valore aggiunto legato agli Usa), la cantieristica e l’aerospazio (15%), seguiti da mobili, elettronica, moda e autoveicoli (tra il 6% e l’8%). Più vulnerabili risultano le piccole imprese, con minore diversificazione e margini più bassi.