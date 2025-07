Dazi, le nuove minacce di Trump renderanno più coesa l’Europa?

Domenica di lavoro, ieri e questa volta non sono state solo le azioni di guerra, dovunque esse si stiano combattendo, a far sparire il buon umore, ammesso che ce ne fosse stata solo parvenza. Probabilmente le dichiarazioni di Trump circa l’applicazione di dazi sull’import proveniente da molti paesi, con particolare veemenza su quelli made in Ue, ha rovinato in maniera generalizzata il fine settimana da poco concluso. Oltre che per l’operazione in sé e per sé, senza dubbi anacronistica, anche per le dimensioni di quegli assurdi prelievi fiscali pretesi dal Tiranno d’America, seppure in versione moderna. Quello stesso che siede ma non risiede a Washington, essendo le sue dimore altrove. In effetti il novello Dionigi – emulo antesignano del Biondo di Siracusa oltre due millenni fa, dalla Casa Bianca dove improvvisa i suoi show, inappropriati e di pessimo gusto, ha deluso ancora una volta il mondo, compreso il suo domicilio. Fino a venerdì scorso, quell’apprendista stregone aveva dato in pasto all’informazione il valore percentuale del prelievo forzato, oramai pronto a operare: esso si sarebbe assestato intorno al 10%. Già così la manovra era stata giudicata dagli addetti ai lavori del tutto spropositata. Basti pensare, per aver conferma delle tante insulsaggini contenute nei deliri del Tycoon, che i risultati di quasi tutte le operazioni sui parametri che regolano l’attività economica di un determinato sistema si stanno mantenendo a livello di decimali, di scarsissimo peso, sul risultato finale. Come è suo solito, l’Inaffidabile Biondo d’ Oltreoceano ha triplicato l’entità dei dazi applicabili sull’ import di beni e servizi dal resto del mondo. Chi vorrà esportare verso gli Usa deve fin d’ora prendere atto che la sua merce arriverà nei porti americani gravata da un’addizionale sui generis pari all’incirca alla terza parte del prezzo base del bene trasferito. C’è da aggiungere che, non appena si è reso conto della proditorietà con cui stava agendo, ha anticipato le reazioni che avrebbe potuto avere ciascuno degli interessati dalla manovra. Un gioco al massacro concepito con una leggerezza pari a quella impiegata per organizzare una partita a carte in un torneo tra ferrotranvieri in ferie. Il problema che crea la situazione di un leader scriteriato al comando di una armata ancora più sgangherata di quella al seguito di Brancaleone da Norcia è serio in quanto é globale. E’ probabile che gli interlocutori di qua dell’Atlantico decidano di agire come si fa con i bambini iperattivi e discoli, che vengono approcciati da adulti con una buona dose di pazienza. Solo così, dando loro del bello e del buono, si riesce a ottenere almeno di farli marciare con ordine. Non è detto che l’Occidente riesca nei suoi propositi. Almeno ci avrà provato e la Ue di aver dato dimostrazione che la collaborazione tra i paesi che la compongono sta diventando sempre più una realtà concreta e non una pia illusione. Avanti così, allora, che ci sono ancora spazio e tempo per trattare. Purché non vadano dispersi.