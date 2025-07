Dazi, Lutnick: fiducioso di raggiungere un accordo con la Ue

Milano, 20 lug. (askanews) – “Sono fiducioso di raggiungere un accordo con la Ue” sui dazi. Lo ha dichiarato il Segretario al Commercio Usa, Howard Lutnick, intervistato dalla Cbs. “Il primo agosto – ha spiegato – è una scadenza vincolante, ma niente impedisce ai paesi di parlare con noi dopo il primo agosto”.

I “piccoli paesi”, ha detto, dovranno affrontare dazi base del 10% nei nuovi negoziati commerciali, mentre “le economie più grandi o si apriranno oppure pagheranno un dazio equo all’America per non essersi aperte e per averla trattata ingiustamente”. Gli americani, ha sottolineato, “apprezzeranno gli accordi che il presidente Trump e io concluderemo” nelle prossime settimane, “li adoreranno”.