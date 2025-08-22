Dazi, Martellozzo (Bellussi): “15% è tanto ma americani compreranno ancora nostro prosecco”

(Adnkronos) – “Il dazio 15% è tanto, però se consideriamo che comunque una bottiglia di prosecco va allo scaffale negli Usa sui 15 dollari non credo che gli americani siano disposti a rinunciare al prosecco per pochi dollari in più. Quello che ha fatto più male in questi mesi è stata l’incertezza”. Così, con Adnkronos/Labitalia, Giovanni Martellozzo, chief financial officer di Bellussi, tra le aziende che rappresentano l’eccellenza dei prosecchi e spumanti italiani, oltre che produttori di Brunello di Montalcino con Belpoggio, commenta il no all’esenzione di vini e superalcolici Ue dai dazi al 15% sul mercato Usa.

E Martellozzo, che insieme alle sorelle rappresenta la quarta generazione di imprenditori vitivinicoli che producono prosecco e anche Brunello di Montalcino con l’altra azienda di famiglia Belpoggio, ricorda che i dazi hanno scatenato “terrore” per mesi sui mercati. “Bellussi è un’azienda per lo più ‘domestica’ -sottolinea- il 65-70% del fatturato è in Italia, il 30% invece all’estero. E il primo mercato per noi fuori dall’Italia sono gli Stati Uniti. Bellussi, che fa anche da hub logistico per Belpoggio, produce prosecco e spumanti, mentre con Belpoggio a Montalcino facciamo il Brunello”, ribadisce.

I numeri delle realtà produttive del Gruppo sono rilevanti. “Con Bellussi produciamo 2 milioni di bottiglie in totale, e prevalentemente il nostro primo prodotto è il Prosecco Docg di Valdobbiadene. Poi facciamo anche altri spumanti, per un catalogo di 25 prodotti. Il Brunello invece è una realtà a sè stante, è un’azienda piccolina, 5 ettari e facciamo sulle 30 mila bottiglie in totale. Ma è solitamente un ottimo biglietto da visita all’estero. Noi infatti molto spesso entriamo nei mercati con il Brunello e poi magari dopo, quando conquistiamo il cliente, l’importatore, gli diamo anche il prosecco”, spiega.

I viticoltori italiani hanno sperato fino alla fine in un’esenzione. “Naturalmente abbiamo sperato che ci fosse un’esenzione per il vino ma almeno ora abbiamo finalmente una certezza e sulla base di questa si può impostare una strategia tra noi produttori, l’importatore e il rivenditore finale e si va avanti. Invece finora l’incertezza ha portato solo danni”, sottolinea.

Secondo Martellozzo “i dazi hanno creato ‘terrore’ non solo nei rapporti economici con gli Stati Uniti ma anche sugli altri mercati, ‘rompendo’ gli equilibri dei tassi di cambio. Ad esempio il dollaro australiano ha perso sull’euro quindi l’importatore australiano ci ha detto ‘aspettiamo un attimo a ordinare perché ci rimettiamo’ perché il dollaro australiano è sceso e quindi avrebbe dovuto pagare di più. Ed è un po’ il clima in giro per i mercati in tutto il mondo”, sottolinea.

E per il vino non è un periodo semplice. “Il mercato del vino in questo momento sta affrontando un periodo di crisi, perché i consumi sono diminuiti per il cambiamento dello stile di vita. I giovani sempre più non bevono e non apprezzano il vino. Basti pensare che abbiamo in giacenza in totale in tutta Italia qualcosa come un’intera vendemmia di vino. E quindi a mio parere il Governo e l’Unione Europea dovrebbero cercare di promuovere la cultura del consumo del vino, non demonizzarla. Invece si sta portando avanti un po’ il concetto che il vino fa male e questa tendenza ha messo in crisi il settore”, conclude Martellozzo.