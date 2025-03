Dazi, Mattarella lancia l’allarme sul futuro del Made in Italy

Le risorse alimentari, “in tempi come quelli che viviamo con la guerra ai confini d’Europa, acquisiscono ancora piu’ valore” e “le nuove nubi che sembrano addensarsi all’orizzonte, portatrici di protezionismi immotivati, di chiusura dei mercati dal sapore incomprensibilmente autarchico, danneggerebbero in modo importante settori di eccellenza come quelli del vino e dell’olio”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del 44mo Forum della cultura dell’olio e del vino organizzato dalla Fondazione italiana sommelier, in corso a Roma. “Produrre per l’auto-consumo – ha aggiunto – ricondurrebbe l’Italia all’agricoltura dei primi anni del Novecento. Legittimamente le associazioni dei produttori esprimono preoccupazione per le sorti dell’export. Misure come quelle che vengono darebbero, inoltre, ulteriore spinta ai prodotti del cosiddetto ‘italian sounding’, con ulteriori conseguenze per le filiere produttive italiane”, ha continuato Mattarella, sottolineando, in conclusione, che “commerci e interdipendenza sono elementi di garanzia della pace. Nella storia la contrapposizione tra mercati ostili ha condotto ad altre piu’ gravi forme di conflitto.