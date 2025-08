Dazi, Meloni: impegno governo per difendere prodotti italiani

Roma, 4 ago. (askanews) – Si è tenuto oggi nella Sala Verde di Palazzo Chigi un incontro strategico dedicato alla filiera vitivinicola italiana, alla presenza del ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e foreste, Francesco Lollobrigida. A quanto si apprende il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha voluto partecipare personalmente per testimoniare il sostegno del Governo a un comparto considerato fondamentale per l’economia nazionale e la promozione dell’identità italiana nel mondo.

L’incontro – spiegano – ha segnato l’avvio di un percorso condiviso per definire una strategia nazionale a tutela e rilancio del vino italiano, minacciato da nuove pressioni internazionali, come l’ipotesi di dazi statunitensi e iniziative di stampo proibizionista.

“Sono venuta per dimostrare ancora una volta l’attenzione che il governo rivolge al settore dell’agricoltura nel suo complesso e, in particolare, di quello vitivinicolo. Il vino è un pezzo cardine della dieta mediterranea ed è fondamentale fare la distinzione tra uso e abuso”, ha detto la premier.

Riguardo al tema dei dazi e alla trattativa Ue-Usa, il presidente del Consiglio ha richiamato l’impegno costante dell’esecutivo nel difendere i prodotti italiani: “Sono sempre stata convinta che noi dovessimo fare del nostro meglio per arrivare ad un accordo quadro, ad una cornice entro la quale giocare alcune partite su alcuni settori, su alcune filiere, spiegando ai nostri amici e alleati americani che c’è una serie di prodotti che difficilmente possono essere rimpiazzati da produzioni nazionali. Questo vale molto per alcuni prodotti italiani, anche per quello del vino”.

Il presidente Meloni ha infine ribadito il sostegno del governo ai produttori vitivinicoli: “Sul governo potete sempre contare – ha concluso -. Siamo consapevoli di quanto il vostro lavoro sia fondamentale non solo per l’economia italiana ma anche per la reputazione della nostra Nazione”.