“Sono preoccupata per le eventuali conseguenze”

Bruxelles, 20 mar. (askanews) – Sui dazi “ho detto che bisogna essere un po’ prudenti a dare una risposta automatica perché sono preoccupata per le conseguenze. Credo che sia stata lucida von der Leyen a decidere di rinviare di qualche giorno per una valutazione basata sui dati e per valutare le conseguenze”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando con i giornalisti a Bruxelles, a margine del Consiglio europeo.