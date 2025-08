Dazi, per la Cgia costeranno quanto il Ponte sullo Stretto

I dazi al 15 per cento rischiano di costare all’Italia quanto il ponte sullo Stretto di Messina. A lanciare l’allarme è la Cgia di Mestre secondo cui le nuove tariffe, in attesa che venga ufficializzata la lista dei prodotti esentati, potrebbe costare al nostro Paese tra i 14 e 15 miliardi di euro l’anno, più o meno quanto è previsto nel Bilancio statale per la più grande opera pubblica italiana. Nella conta dei danni sono calcolati sia gli effetti diretti, cioè le mancate esportazioni, tagliate dai rincari, sia quelli indiretti come la riduzione del guadagno di chi continuerà a vendere al mercato Usa,il costo del sostegno al reddito dei lavoratori italiani che perderanno il posto, il trasferimento delle imprese o di una parte delle produzioni verso gli Stati Uniti, il trade diversion. Inoltre è stata tenuta in considerazione anche la svalutazione del dollaro nei confronti dell’euro.Nonostante lo scorso anno le vendite verso gli Usa si siano contratte del 3,6 per cento, per circa 2,4 miliardi, resta la forte vocazione all’export verso quel Paese dell’Italia, con una dimensione economica nel 2024 di 64,7 miliardi. Come ccalcolato da Bankitalia, il 43 per cento delle esportazionii verso gli Stati Uniti sono costituite da prodotti di qualità alta e un altro 49 per cento di qualità media: pertanto il 92 per cento delle nostre merci acquistate oltre Oceano sono di alta gamma. Sono prodotti che, verosimilmente, sono destinati a clienti (persone fisiche o imprese) ad elevato reddito che potrebbero rimanere indifferenti ad un aumento del prezzo causato dall’introduzione di nuove barriere doganali. Ma i ricercatori di via Nazionale segnalano che il potenziale calo della domanda statunitense legato all’incremento dei prezzi dei prodotti finali potrebbe essere assorbito dalle nostre imprese attraverso una contrazione dei propri margini di profitto. A tal proposito va segnalato che le aziende italiane che esportano negli USA presentano una incidenza delle vendite in questo mercato solo del 5,5 per cento del fatturato, mentre il margine operativo lordo è mediamente pari al 10 per cento dei ricavi, il che le rende poco esposte.