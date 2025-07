Dazi, Polato “Con Usa serve negoziare, no a prove muscolari”

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Noi ribadiamo il fatto che la trattativa è importante e le prove muscolari non servono, diversamente da quanto dicono altri gruppi politici”. Lo ha dichiarato l’eurodeputato di Fratelli d’Italia, Daniele Polato, intervistato sulle trattative in corso tra Unione europea e dazi per evitare un’escalation commerciale. “Noi siamo in una fase di trattative e ribadiamo sia come governo italiano e sia come gruppo dei Conservatori e democratici la necessità di negoziare”, ha aggiunto. “Sosteniamo il commissario Sefcovic in questo nella negoziazione e abbiamo piena fiducia che poi il buon senso prevalga sia per l’interesse degli Stati Uniti e sia per quello dell’Europa”, ha detto ancora.

