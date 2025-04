Dazi e problemi nazionali per Trump

Il popolo americano non sosterrà la politica tariffaria del presidente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump, che alla fine fallirà. Lo ha affermato poco tempo addietro durante un briefing il rappresentante ufficiale del Ministero degli Esteri cinese, Lin Jian, le sue parole sono state riportate dalla Reuters: «La causa degli Stati Uniti d’America non riceverà il sostegno popolare e si concluderà con un fallimento», ha osservato il diplomatico.

Pechino non ha alcun interesse in una guerra commerciale, ma non avrà timore se Washington continuerà a minacciare tariffe, ha affermato Lin Jian. Ha inoltre sottolineato che la Repubblica Popolare della Cina «non resterà a guardare e non permetterà che vengano violati i legittimi diritti e interessi del popolo cinese».

La tradizione politica degli Stati Uniti d’America prevede che un nuovo presidente goda di una sorta d’indulgenza nelle critiche delle sue azioni nei primi cento giorni dopo l’insediamento. Questa regola, tuttavia, non ha funzionato nel caso del 47° presidente: i suoi oppositori sono pronti ad adottare immediatamente misure ostili contro qualsiasi iniziativa del capo della Casa Bianca.

La guerra dei dazi ha una vittima, e non è solo la Cina fra le più colpite. E Trump non ha deluso i suoi nemici, cominciando fin dai primi giorni a bruciare a ferro e fuoco l’eredità del Partito Democratico: ha vietato la precedente politica statale che incoraggiava la “diversità di genere” e il cambio di sesso per i minori, ha ripulito l’apparato statale, l’esercito e i servizi speciali dai sostenitori del governo precedente e ha anche chiuso due organizzazioni che promuovevano l’agenda del governo precedente nel mondo: l’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (USAID) e Voice of America. La Casa Bianca non ha nemmeno provato a riportarli sotto controllo. Queste organizzazioni erano necessarie nell’era della globalizzazione, che non ha soddisfatto le aspettative statunitensi e che stanno chiudendo a causa della sua inutilità, a parere di Trump.

Tuttavia, tutte le iniziative volte a riorganizzare la burocrazia statunitense non hanno ancora prodotto risultati significativi in termini di semplici risparmi. Anche il tentativo di ridurre significativamente la spesa pubblica ordinaria senza aumentare la tensione sociale non ha prodotto alcun risultato.

Trump è costretto a risolvere il problema del deficit di bilancio, ma invece di ricorrere alle riserve interne, ha deciso di rimandare a quelle esterne. La dichiarazione di una guerra commerciale contro la Cina mira, tra le altre cose, a risolvere due compiti principali: contenere lo sviluppo del principale avversario geopolitico e intimidire gli altri Paesi, costringendoli ad accettare modifiche nelle condizioni del commercio internazionale e quindi a ricostituire il bilancio degli Stati Uniti d’America.

Durante la campagna elettorale per le presidenziali, Donald Trump ha promesso di migliorare significativamente la situazione economica dei cittadini statunitensi, in particolare riducendo i prezzi dell’energia, dei medicinali e dei prodotti alimentari. Si è trattato di puro populismo, ma queste sono le leggi del genere politico statunitense: senza ingannare la parte più credulona dell’elettorato, è impossibile vincere le elezioni presidenziali. Ma questi elettori si disilludono dei politici con la stessa rapidità con cui ne sono rimasti affascinati.

Nei primi giorni successivi all’insediamento del 47° presidente degli Stati Uniti d’America, il 50% degli intervistati ha sostenuto le sue azioni, mentre il 44% si è opposto. A metà marzo, il numero di coloro che approvavano e di coloro che disapprovavano l’operato di Trump era uguale, e oggi il 50% dei cittadini statunitensi disapprova il suo operato come presidente, mentre il 47% continua ad approvarlo.

Allo stesso tempo, i sostenitori del Partito Democratico sono diventati più attivi, uscendo dal coma seguito al K.O. subito alle elezioni parlamentari e presidenziali dello scorso novembre. Già si sono svolte proteste in tutti i cinquanta stati con lo slogan comune “Giù le mani!”: i dimostranti chiedevano a Trump di non tagliare i programmi sociali, di smettere di deportare gli immigrati illegali, di smettere di licenziare i dipendenti federali e di restituire il sostegno governativo al movimento transgender. Sebbene il numero complessivo di proteste in tutto il Paese fosse di 1.400, esse hanno attirato solo circa mezzo milione di persone. La manifestazione più grande ha avuto luogo a Washington, dove ora ci sono molti ex funzionari disoccupati arrabbiati con Trump, ma anche lì si sono radunate circa 20mila persone.

L’idea di mettere Trump sotto accusa continua a ripresentarsi al Congresso degli Stati Uniti d’America. Particolarmente persistente è il membro più turbolento della Camera dei rappresentanti del Partito Democratico, il pastore protestante nero Albert Leornes ‘Al’ Green, che a marzi fa è stato scortato fuori dall’aula del Congresso dalle guardie di sicurezza per aver tentato di interrompere il discorso del presidente. Tuttavia, l’inquilino della Casa Bianca ha un paio di assi nella manica. Di recente ha affermato che gli ordini esecutivi del presidente degli Stati Uniti d’America Joe Biden per graziare suo figlio Hunter Biden e una serie di funzionari a lui vicini utilizzavano un facsimile anziché una firma normale. E questo presumibilmente li rende non validi. Ciò significa che l’attuale presidente ha lasciato intendere ai vertici del Partito Democratico che non hanno problemi personali, a patto che restino seduti in silenzio in assemblea. Le prospettive di una rivolta parlamentare sembrano quindi scarse.

Gli oppositori di Trump potrebbero aver fatto una falsa partenza dimostrando che il programma anti-Trump non trova sostegno nemmeno tra la maggioranza dei sostenitori del Partito Repubblicano. La maggior parte degli statunitensi, pur essendo leggermente delusa da Trump, è comunque più o meno soddisfatta della propria situazione economica. A marzo, gli Stati Uniti d’America hanno creato 228 mila nuovi posti di lavoro (previsione: 140 mila) e l’inflazione annuale è scesa al 2,8% (previsione: 3%), il dato più basso da marzo 2021.

Tuttavia, quando i dazi di Trump faranno aumentare i prezzi delle importazioni e i dazi di ritorsione causeranno un calo delle esportazioni americane, le proteste potrebbero acquisire un’ampia base sociale e diffondersi ulteriormente. Ma se alla Casa Bianca viene in mente l’idea di risolvere il deficit di bilancio aumentando drasticamente le tasse, il malcontento pubblico sarà ancora più grave.

Mentre per le strade tutto è calmo, Trump continua ad apportare importanti trasformazioni nello Stato profondo. Ad Elon Musk è stato assegnato un incarico come consigliere esterno alla Casa Bianca, ma è diventato di fatto il capo del Dipartimento per l’efficienza governativa (Department of Government Efficiency: DOGE), che ha il compito di mettere ordine nella spesa pubblica prevenendo casi di appropriazione indebita di fondi di bilancio, sospendendo i finanziamenti per programmi governativi insensati e licenziando dipendenti pubblici non necessari. Musk aveva inizialmente annunciato l’intenzione di tagliare la spesa federale di due trilioni di dollari all’anno, ma in seguito aveva rivisto il suo obiettivo a un trilione di dollari.

Una volta che i dazi di Trump faranno aumentare i prezzi delle importazioni e i dazi di ritorsione causeranno un calo delle esportazioni statunitensi, le proteste negli Stati Uniti d’America potrebbero acquisire un’ampia base sociale.

In due mesi, 280.000 dei tre milioni di dipendenti pubblici (esclusi i due milioni di militari e gli impiegati delle Poste) sono stati licenziati, fatto che gli oppositori di Trump hanno cercato di dipingere come qualcosa senza precedenti e che minacciava il collasso del governo. Tuttavia, la storia degli Stati Uniti d’America conosce esempi di tagli più radicali. Ad esempio, l’amministrazione del presidente democratico Bill Clinton ha tagliò 400mila dei 2,2 milioni di dipendenti pubblici, senza che ciò abbia avuto alcun effetto sull’efficienza dell’apparato governativo.

È interessante notare che la rivoluzione del personale di Trump sta incontrando resistenza non solo da parte dell’opposizione, ma anche da parte di membri del governo. Così, è venuto alla luce il conflitto tra Elon Musk e il Segretario di Stato Marco Antonio Rubio, di origini cubane, che non voleva ridurre il personale del Dipartimento di Stato. A proposito, questo ufficio statunitense di “gestione mondiale” impiega circa 70mila persone.

Alla fine, Trump si è schierato con Rubio, dichiarando che la decisione finale sulla riduzione del numero dei dipendenti del dipartimento sarebbe stata presa dal capo dello stesso dicastero. Ebbene, quale ministro vorrebbe ridurre il numero dei suoi dipartimenti e quindi il proprio peso amministrativo?

Trump, impedendo a Musk di effettuare tagli davvero su larga scala, sta molto probabilmente seguendo questa logica, temendo che una forte riduzione del numero di funzionari federali finisca per ridurre il peso del potere presidenziale nel Paese.

Inoltre, il capo della Casa Bianca ha le sue idee su come addestrare lo “Stato profondo”. I suoi rappresentanti temono molto di Musk, il che significa che Trump sta interpretando il ruolo del poliziotto buono, contando sul fatto che i funzionari sviluppino la sindrome di Stoccolma. Invece di bombardamenti a tappeto, la Casa Bianca preferisce effettuare attacchi mirati contro i dipendenti sleali.

Secondo il DOGE, il dipartimento ha già fatto risparmiare al governo 140 miliardi di dollari. Ma allo stesso tempo, solo a febbraio di quest’anno, il deficit di bilancio federale ammontava a 307 miliardi di dollari, il 3,7% in più rispetto a febbraio 2024. Pertanto, è ancora troppo presto per parlare di grandi successi del DOGE.

Il suo capo, Elon Musk, è chiaramente infastidito dal fatto che Trump lo abbia strappato al mondo degli affari e gli abbia affidato un compito che Trump stesso sta impedendo di attuare. Ma Trump non aveva bisogno di risultati da Musk, aveva bisogno di pubbliche relazioni, come il recente utilizzo di aerei militari per deportare gli immigrati illegali dagli Stati Uniti d’America. Far volare degli immigrati clandestini su un aereo da trasporto militare C-17 verso il Guatemala costava cinque volte di più che volare in business class: era terribilmente inefficiente, ma era una bella notizia.

Donald Trump ha dichiarato pubblicamente che Elon Musk potrebbe lasciare il servizio governativo a fine maggio secondo l’AP/TASS. Ecco perché oggi il rapporto tra Trump e Musk si sta deteriorando sotto gli occhi di tutti. A fine marzo 2025, il presidente degli Stati Uniti d’America ha dichiarato pubblicamente che Musk avrebbe potuto lasciare l’incarico governativo alla fine di quel mese e tornare a gestire le sue numerose attività.

È ormai chiaro che Donald Trump non è disposto a prendere scorciatoie per ridurre il deficit di bilancio, soprattutto se ciò comporta dei costi politici. Ad esempio, il presidente non sta cercando di tagliare i costi dell’assistenza sanitaria, che assorbono un terzo delle spese del bilancio federale, nonostante abbia adottato misure simili all’inizio del suo primo mandato presidenziale. Trump punta sulla stabilità sociale. Tra appena un anno e mezzo si terranno le elezioni di medio termine per il Congresso e, con un forte aumento del numero di persone insoddisfatte, i democratici potrebbero prendere il controllo di entrambe le camere del parlamento, soffocando sul nascere la “rivoluzione” trumpista.

In queste condizioni, il commercio estero è diventato il principale ambito di trasformazione. Durante la campagna elettorale, Trump ha continuato a creare l’immagine di un nemico economico straniero che «approfittava dei nostri scambi commerciali», concentrandosi in particolare sulla Cina. La disequità, secondo Trump, consisteva nell’uso di una vasta gamma di barriere non tariffarie, ad esempio la manipolazione del tasso di cambio o la tassazione delle importazioni in aggiunta ai dazi sotto forma di imposte ordinarie. Trump non ha però specificato che le regole della globalizzazione sono stabilite dagli stessi Stati Uniti d’America. Ha preferito concentrarsi sul risultato negativo, rappresentato da un enorme deficit commerciale.

Il grado di intensità delle passioni anti-cinesi alla Casa Bianca è dimostrato dalla recente dichiarazione del capo del Pentagono, Pete Hegseth, il quale, accusando la Cina di ambizioni militari globali e di desiderio di militarizzare lo spazio, ha anche affermato l’assurdità para-razzista che «i pescatori cinesi stanno rubando cibo ai Paesi dell’emisfero occidentale». Seguendo questa logica, dovremmo aspettarci che gli statunitensi accusino i cinesi di rubare l’ossigeno agli Stati Uniti d’America perché pure in Cina la gente respira.

Imponendo tariffe elevate alla Cina, all’Unione Europea, al Giappone, alla Corea del Sud e a numerosi altri Paesi, Trump ha agito secondo uno scenario pianificato in precedenza, che prevedeva originariamente il proseguimento della guerra commerciale solo con la Cina. Ad esempio, la Casa Bianca ha giustificato la sospensione per 90 giorni dell’aumento delle tariffe doganali nei confronti di tutti i Paesi, eccetto la Cina, con il fatto che non sono state prese misure di ritorsione contro gli Stati Uniti d’America e si è chiesto di avviare negoziati. Tuttavia, non è così: l’UE ha annunciato tariffe di ritorsione, ma Trump ha scelto di ignorarle e di continuare ad agire secondo il piano pre-approvato in funzione anticinese. Se gli Stati Uniti d’America adottassero politiche commerciali contro la Cina e l’UE, ciò potrebbe contribuire a formare un’alleanza sino-europea anti-statunitense, alla quale altri Paesi danneggiati da Washington sarebbero lieti di aderire.

Ma anche dopo la “generosa” riduzione dei dazi contro l’UE dal 20 al 10%, la deriva dimostrativa degli europei verso la Cina è continuata. La stampa ha così appreso che la Cina e l’UE hanno concordato di avviare i negoziati per l’abolizione dei dazi UE sui veicoli elettrici cinesi. È stato anche annunciato che a luglio i leader dell’UE si recheranno a Pechino per un vertice con il presidente cinese Xi Jinping.

Washington e Pechino hanno continuato a scambiarsi tariffe doganali con apparente superficialità, con il risultato che venerdì sera, 11 aprile, le tariffe statunitensi sui prodotti cinesi ammontavano al 145%, mentre la Cina ha aumentato le tariffe sulle importazioni statunitensi al 125%. A questo livello di tariffe, il commercio reciproco perde significato, dovremmo aspettarci la sua completa cessazione e possiamo cominciare a calcolare le perdite reciproche.

Entro la fine del 2024, il volume degli scambi commerciali tra Stati Uniti d’America e Cina (secondo l’Amministrazione generale delle dogane della Repubblica Popolare Cinese) ammontava a 688,28 miliardi di dollari, di cui 163,62 miliardi di dollari di esportazioni statunitensi verso la Cina e 524,66 miliardi di dollari di esportazioni cinesi verso gli Stati Uniti d’America.

Ma se valutiamo i rischi politici, questi sono più elevati per gli Stati Uniti d’America. Il consumatore statunitense è da tempo viziato dall’abbondanza dei beni e viziato dalla loro reperibilità, e qualsiasi peggioramento, anche minimo, della sua situazione finanziaria si rifletterà sicuramente alle prossime elezioni. Se consideriamo che il Paese proporzionalmente con più obesi al mondo è Nauru con il 71,7% degli abitanti (19,3 kmq; 12.623 ab.), il secondo sono gli Stati Uniti d’America 9.833.520 kmq e 340.110.988 di cui due terzi sono potenziali elettori sovrappeso.

Elon Musk ha iniziato una ribellione pubblica contro la guerra commerciale appena iniziata, permettendosi di insultare pubblicamente il consigliere economico capo della Casa Bianca, Peter Kent Navarro, che è un sostenitore dell’introduzione dei dazi.

La risposta di Trump, tuttavia, è stata dura. Poco dopo, durante una riunione del suo gabinetto alla presenza di Musk, dichiarò: «Non ho affatto bisogno di Elon, mi piace e basta. Ha fatto un ottimo lavoro. Non mi serve la sua Tesla. Sai cosa ci faccio? La lascio guidare a quelli in ufficio».

I dazi sono stati osteggiati anche dal famoso economista americano Jeffrey Sachs, professore alla Columbia University, il quale ha affermato che «se i dazi hanno lo scopo di ridurre il deficit commerciale degli Stati Uniti d’America, falliranno» e ha promesso che tali misure porteranno ad una diminuzione della competitività degli Stati Uniti d’America e del tenore di vita dei cittadini.

Ma per Trump questo ragionamento è simile a quello di un giocatore di scacchi che spiega che un pugile non potrà mai batterlo. Il capo della Casa Bianca capisce perfettamente che le difficoltà temporanee sono inevitabili e mette in guardia i cittadini statunitensi al riguardo. «Eravamo delle ‘vittime’ stupide e indifese, ma questo non accadrà più. Stiamo riportando in vita posti di lavoro e imprese come mai prima d’ora. Sono già stati investiti più di cinquemila miliardi di dollari, e questa cifra sta crescendo rapidamente! Questa è una rivoluzione economica e vinceremo! Tenete duro, non sarà facile, ma il risultato finale sarà storico», ha scritto Trump sui suoi social media. Andra così, oppure no?