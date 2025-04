Dazi, report di Un’impresa: quanto perde l’export italiano

Le nuove tariffe doganali colpiscono duramente le imprese italiane che esportano verso gli Stati Uniti, un mercato da 50-70 miliardi di euro annui, minacciando una perdita di fatturato stimata tra 5 e 8 miliardi di euro, fino all’11,5 per cento circa. È quanto calcola il Centro studi di Unimpresa.

Nel settore agroalimentare (export di 5-6 miliardi di euro), la riduzione della domanda del 5-10 per cento potrebbe tradursi in un calo di 250-600 milioni di euro, con 400-600 milioni persi solo nel vino e 100-150 milioni nei formaggi. La moda e il lusso (12 miliardi di euro di export) rischiano una flessione di 600-1.200 milioni di euro, mentre la manifattura (10-15 miliardi di euro) potrebbe subire perdite tra 500 e 1.500 milioni di euro, soprattutto per macchinari e componenti auto.

Complessivamente, le circa 10.000 imprese italiane esportatrici verso gli Usa, di cui il 70 per cento piccole e medie imprese, potrebbero affrontare una contrazione media del fatturato del 5-7 per cento, pari a 300.000-500.000 euro per azienda: molte potrebbero ridurre investimenti o personale se non troveranno mercati alternativi.