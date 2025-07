Dazi, Ricci (Cgil): La Campania pagherà un prezzo doppio. Colpiti settori strategici per la regione

“Non siamo ottimisti sull’accordo raggiunto in Scozia sui dazi perché la nostra regione, la Campania, pagherà un prezzo doppio”. Così Nicola Ricci, segretario generale della Cgil Napoli e Campania. “Tre settori strategici come l’agroalimentare, il farmaceutico, e l’automotive saranno colpiti – spiega Ricci – non si tiene conto della svalutazione del dollaro, aumenteranno i costi di spedizione e, per quanto riguarda il settore farmaceutico, abbiamo in Campania aziende multinazionali che producono qui e vendono in America. Poi c’è il tema dell’esportazione dei nostri prodotti di eccellenza dell’agroalimentare, per i quali il mercato Usa è strategico perché quasi il 30% della produzione viene esportata negli States. Molti imprenditori del Mezzogiorno potrebbero essere affascinati dall’idea di delocalizzare le produzioni in Usa, dal momento che Trump promette zero costi per tassazione e infrastrutture. Tutto l’apparato produttivo dell’automotive, dell’agroalimentare e della farmaceutica, quindi, rischia di essere penalizzato da un accordo, i cui aspetti sono ancora da chiarire, che non tiene conto degli indicatori fondamentali: aumento dei costi, svalutazione del dollaro, numero di addetti e delocalizzazione delle attività”, conclude.