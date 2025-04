Dazi, Tajani: da Mattarella parole sagge. Linea prudenza paga

Roma, 2 apr. (askanews) – “Assolutamente sì, Mattarella dice parole sagge ma l’ha detto anche il presidente del Consiglio oggi e noi lo stiamo ripetendo da giorni: la linea della saggezza è quella che paga sempre”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani rispondendo, nel transatlantico della Camera al termine del Question time, alla domanda se fosse d’accordo con il Capo dello Stato Sergio Mattarella sul fatto che serve una risposta serena e determinata ai dazi Usa.

“Non dobbiamo reagire di pancia a dei dazi – ha detto Tajani -, dobbiamo valutare esattamente i contenuti, quali sono i danni che possono provocare nella nostra economia e poi, se non si riesce con il dialogo ad ottenere una situazione diversa, è ovvio che in tempi brevi ci sarà una risposta europea, perché la risposta non può che essere europea. Anche perché la competenza del commercio internazionale, per quanto riguarda gli accordi, è una competenza europea”.

Sui tempi di un’eventuale reazione Ue “noi – ha affermato il vicepremier – riteniamo che si debbano valutare per il tempo necessario, che non sono le calende greche, e poi dovrà esserci una risposta”.

La visita del vicepresidente Vance potrebbe essere una buona occasione per aprire un dialogo diretto con gli Usa: “Si parlerà anche di quello, è ovvio – ha detto Tajani – però arriverà poco prima di Pasqua quindi c’è ancora tempo, bisogna vedere quali saranno le scelte americane”.