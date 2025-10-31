Dazi, Tajani: se dollaro basso intesa con Usa rischia vanificazione

“La Bce pensi a un nuovo Quantitative easing”

Milano, 31 ott. (askanews) – L’accordo con gli Usa per i dazi al 15% “è un buon accordo ma se il dollaro è così basso rischia di essere vanificato, è bene che la Bce cominci a rifletterci come ci sta riflettendo la Fed. Sarebbe bene che la Bce pensi a nuovo Quantitative easing e ad abbassare i tassi”. Lo ha detto in conferenza stampa il ministro degli Esteri Antonio Tajani dopo l’incontro a Villa Madama con il commissario Ue al Commercio Maros Sefcovic.