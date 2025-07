Dazi, Tajani “Trattativa lunga, l’Unione Europea tratti a testa alta”

ROMA (ITALPRESS) – “La trattativa è lunga, ci sono ancora venti giorni, l’Europa deve trattare a testa alta tutelando gli interessi dell’industria europea ma cercando di evitare una guerra commerciale. Bene rinviare le nostre misure al 1 agosto così c’è il tempo di discutere, le guerre commerciali non fanno bene a nessuno. Bisogna assolutamente fare in modo che si trovi un accordo”. Così Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Affari Esteri, in occasione della presentazione del nuovo Comitato Scientifico di Enel Foundation.

