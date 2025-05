Dazi, Trump: accordo con Gb, più apertura a export agricolo Usa

Roma, 8 mag. (askanews) – Il presidente Donald Trump ha annunciato durante una conferenza stampa nello Studio Ovale, il primo accordo commerciale del suo secondo mandato, siglato con il Regno Unito, definendolo “un importante traguardo” nella sua visione di riforma dell’ordine commerciale globale.

“Con questo accordo, il Regno Unito si unisce agli Stati Uniti nell’affermare che reciprocità ed equità sono principi essenziali e vitali del commercio internazionale”, ha dichiarato Trump. Secondo quanto spiegato dal presidente, l’intesa prevede che le merci statunitensi siano accelerate nei processi doganali britannici, mentre “alcuni dettagli devono ancora essere perfezionati”.

L’accordo garantirà miliardi di dollari in nuove opportunità di accesso al mercato britannico per le esportazioni americane, con un forte impatto sul settore agricolo: “Aumenterà in modo significativo le esportazioni di carne bovina americana, etanolo e praticamente tutti i prodotti dei nostri grandi agricoltori”, ha affermato Trump.

L’intesa arriva a un mese dall’annuncio di nuovi dazi per decine di Paesi, tra cui lo stesso Regno Unito, da parte dell’amministrazione Trump, che li ha giustificati come una risposta a pratiche commerciali “sleali”. I dazi, inizialmente entrati in vigore per alcune ore, sono stati sospesi fino a luglio per consentire trattative bilaterali.

Trump ha inoltre affermato che accordi con Corea del Sud, India e Giappone sono “imminenti”. L’annuncio dell’intesa con Londra era stato anticipato mercoledì in un post pubblicato su Truth Social, la piattaforma personale del presidente. (fonte immagine: The White House).