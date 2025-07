Dazi, Ue: ci attendiamo che da domani Usa usino il 15% coconcordato

Roma, 31 lug. (askanews) – La Commissione europea si attende che da domani, primo agosto, allo scadere che era stato fissato da Washington per i negoziati commerciali, i dazi degli Stati Uniti sulle importazioni dall’Unione europea vengano ricondotti al 15% che era stato concordato nell’accordo politico di domenica scorsa, tra il presidente Usa Donald Trump e la presidente della Commissione, Ursulsa von der Leyen.

“Domenica scorsa è stato raggiunto un accordo politico tra i due presidenti. Gli Usa hanno preso questi questi impieghi e ora sta al loro attuarli. La palla sta nel loro campo”, ha affermato un portavoce della Ue, Olof Gill durante il briefing di metà giornata con la stampa. “Per le esenzioni supplementari negoziati proseguono”.

Quanto alle contromisure Ue per l’ipotesi di un mancato accordo “ovviamente le vogliamo sospendere se abbiamo raggiunto un accordo, non ci servono. Non so dirvi di preciso quando avverranno le procedure legali, ma certamente è la nostra intenzione, se le cose vanno come previsto”, ha precisato.

Per quanto riguarda l’attesa dichiarazione congiunta Ue-Usa sui dazi, “i negoziatori stanno lavorando per finalizzarla e vi comunicheremo tempi più precisi quando saranno conosciuti”.