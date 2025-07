Dazi, Ue: con Usa priorità negoziato, contromisure non prima di agosto

Roma, 22 lug. (askanews) – La Commissione europea mantiene la sua impostazione nel negoziato con gli Stati Uniti sui dazi commerciali: priorità alle trattative e nessuna contromisura prima della scadenza indicata da Washington al primo agosto. Lo ha ribadito un portavoce della Commissione, Olof Gill, durante il briefing di metà giornata a Bruxelles, precisando che negli ultimissimi giorni non ci sono stati contatti a livello politico tra la Ue e Washington, “né sono previste (telefonate politiche), ma come avvenuto in passato questo può cambiare a breve preavviso”, ha detto.

“L’intenzione della Commissione nel negoziato con gli Usa e sui preparativi delle eventuali contromisure è non attuare alcuna contromisura prima della scadenza del termine del primo agosto, mentre il negoziato è la nostra priorità. Questo non significa che le contrimisure non siano sul tavolo – ha precisato – e che non si facciano preparativi”. Ma unicamente, appunto, che queste rappresaglie non scatteranno prima della scadenza del periodo per i negoziati.