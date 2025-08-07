Dazi, Ue si attende che Usa attuino prima possibile 15% anche su auto

Roma, 7 ago. (askanews) – La Commissione europea si attende che “in tempi brevi” gli Stati Uniti adottino altri ordini esecutivi per ricondurre al tetto del 15% i dazi commerciali sulle importazioni dalla Ue anche per auto, componentistica per l’auto, farmaceutica chip e semiconduttori. “Ci attendiamo che gli Usa attuino il prima possibile questo impegno, non posso dirvi quando: questa è una domanda da rivolgere agli Usa”, a riferito un portavoce della commissione Ue, Olof Gill durante la conferenza stampa di metà giornata a Bruxelles.

“Non posso dare i tempi, per l’auto abbiamo un chiaro impegno degli Usa sul fatto che il tetto del 15% toccherà anche il settore, la componentistica per l’auto, la farmaceutica e i microprocessori”, ha ribadito. “Non abbiamo dubbi che altri ordini esecutivi arriveranno presto”, gli ha fatto eco un’altra portavoce, Arianna Podesta.