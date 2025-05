Dazi Usa, colpo di scena: per la Corte federale sono illegittimi

Svolta inattesa sul fronte del commercio internazionale. La Corte federale statunitense per il commercio ha dichiarato illegittimi i dazi universali imposti dal presidente Donald Trump, bloccandone immediatamente l’applicazione. La decisione, arrivata in concomitanza con il Liberation Day, ha scatenato forti reazioni: da un lato l’indignazione della Casa Bianca, dall’altro l’entusiasmo dei mercati, con Wall Street che ha registrato un rally nella notte, accompagnato da un’impennata dei future e del dollaro.

La sentenza è stata emessa da tre giudici della US Court of International Trade, che si sono espressi su due casi distinti ma con un punto in comune: la legittimità dell’uso dell’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) del 1977 per giustificare l’imposizione di dazi estesi a quasi tutti i paesi del mondo. Secondo i giudici, questa legge, pensata per affrontare emergenze economiche, non conferisce al Presidente il potere di imporre dazi illimitati né di sostituirsi al Congresso nelle scelte commerciali. Di conseguenza, i dazi contestati sono stati sospesi.

La reazione della Casa Bianca non si è fatta attendere. Stephen Miller, vice capo dello staff, ha parlato apertamente di “colpo di stato giudiziario”, mentre un portavoce ha accusato la magistratura di oltrepassare i propri limiti, sostenendo che non spetti a giudici non eletti gestire situazioni di emergenza nazionale. L’amministrazione Trump ha già annunciato che presenterà ricorso, con la possibilità che il caso arrivi fino alla Corte Suprema.

Intanto, la decisione ha già cominciato a ripercuotersi sui negoziati commerciali, in particolare quelli con la Cina e l’Unione Europea. I dazi aggiuntivi, la cui entrata in vigore era stata rinviata di 90 giorni proprio per favorire il dialogo, potrebbero ora perdere di forza negoziale, riducendo la disponibilità delle controparti a trattare. L’effetto domino sui mercati finanziari è destinato a farsi sentire già dalle prossime ore.