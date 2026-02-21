Dazi Usa, Tajani convoca la task force con le imprese

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani si recherà lunedì a Bruxelles per partecipare al Consiglio Affari Esteri. Lo rende noto la Farnesina. Da Bruxelles, il ministro Tajani presiederà una nuova riunione della task force dazi con le imprese italiane per fare il punto sui dazi alla luce della recente sentenza della Corte Suprema e della decisione dell’Amministrazione americana di rivedere temporaneamente i dazi al 10 per cento per i Paesi che avevano raggiunto accordi con gli Usa (tra cui la UE, la cui intesa prevedeva dazi al 15 per cento). Alla task force dazi partecipano circa 80 associazioni di categoria e 40 imprese. Tajani parteciperà anche ad una videoconferenza dei Paesi del G7 in cui i Ministri del Commercio si confronteranno sul tema delle materie critiche, sulla preparazione della Ministeriale OMC di Yaoundé e su altre tematiche d’attualità del commercio internazionale.