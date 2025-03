Dazi Usa, tempesta in arrivo per l’economia europea? Aerospace e tecnologia nel mirino

di Simone Sparano*

L’elezione del Presidente Trump e le sue recenti dichiarazioni programmatiche preannunciano una fase di crescente tensione, con la concreta minaccia di una guerra commerciale che potrebbe avere ripercussioni profonde sull’economia europea. Al centro del contendere la possibile introduzione di nuovi dazi da parte degli Stati Uniti sulle importazioni di beni provenienti dall’UE. Una mossa che, dietro la facciata di un rinnovato protezionismo, rischia di colpire al cuore settori strategici come l’aerospazio e il comparto tecnologico.

Gli Stati Uniti rappresentano un obiettivo fondamentale per le esportazioni europee. Secondo i dati più recenti, circa il 15% dei prodotti made in Europe varca l’Atlantico, generando un flusso di circa 450 miliardi di dollari all’anno. L’imposizione di dazi, che inevitabilmente si tradurrebbe in un aumento dei prezzi per i consumatori americani, renderebbe i beni europei meno competitivi rispetto ai prodotti locali o provenienti da altre aree del mondo.

Le conseguenze economiche sarebbero tutt’altro che trascurabili. Le stime più accreditate parlano di una potenziale contrazione delle esportazioni europee verso gli Stati Uniti fino al 20%, con una perdita annua di circa 90 miliardi di dollari. Un duro colpo per il PIL europeo, che potrebbe subire una flessione dello 0,3% nel breve termine. A farne le spese sarebbero soprattutto settori chiave come la automotive, il farmaceutico e la meccanica avanzata, con il rischio di una perdita complessiva di oltre 250.000 posti di lavoro in tutta l’Unione Europea.

A rendere il quadro ancora più fosco, l’ombra incombente di una concorrenza sleale. L’introduzione di dazi da parte degli Stati Uniti potrebbe paradossalmente favorire paesi come la Cina e altre economie asiatiche emergenti. Pechino, nonostante le misure protezionistiche già varate dall’amministrazione americana, ha dimostrato una notevole capacità di adattamento, trasferendo la produzione in paesi come il Vietnam e aggirando così le barriere doganali. Un’astuzia che potrebbe consentirle di rosicchiare quote di mercato ai produttori europei.

Tra i settori più esposti alla furia protezionistica di Washington c’è senza dubbio quello aerospaziale. L’industria europea, con il suo fiore all’occhiello Airbus, rappresenta un’eccellenza tecnologica e produttiva a livello globale. Tuttavia, la rivalità tra il colosso europeo e il suo principale competitor americano, Boeing, è da tempo al centro di dispute commerciali transatlantiche.

L’introduzione di dazi sui prodotti aerospaziali europei avrebbe un impatto immediato sulla competitività di Airbus negli Stati Uniti, uno dei mercati più importanti per l’azienda. I maggiori costi derivanti dai dazi renderebbero gli aerei Airbus meno appetibili rispetto ai modelli Boeing, avvantaggiando quest’ultima sia sul mercato americano che su scala globale. A ciò si aggiunge la complessità della catena di approvvigionamento globale del settore aerospaziale, che potrebbe penalizzare anche i fornitori europei, con ripercussioni a cascata sull’intera filiera.

Non va poi dimenticato l’impatto sull’innovazione tecnologica. Il settore aerospaziale europeo investe ingenti risorse nella ricerca e nello sviluppo di nuove tecnologie, come i velivoli a basse emissioni o i sistemi avanzati di navigazione satellitare. Una riduzione dei ricavi derivanti dalle esportazioni potrebbe però compromettere la capacità delle aziende europee di finanziare questi progetti innovativi, mettendo a rischio la leadership europea in questo settore strategico.

Il polo aerospaziale campano sta affrontando sfide significative. Con un calo delle esportazioni stimato del 10%, dovuto principalmente alla riduzione della domanda nei mercati maturi europei, in particolare in Germania, aveva puntato sul rafforzamento delle esportazioni verso USA, Canada e Inghilterra. Tuttavia, nuove misure potrebbero rallentare ulteriormente lo sviluppo del settore, vanificando gli investimenti e i progetti, che sono stati stimati per un valore complessivo di 300 milioni di euro negli ultimi dieci anni.

Il comparto tecnologico europeo, nel suo insieme, rischia di subire contraccolpi significativi dall’inasprimento delle tensioni commerciali con gli Stati Uniti. Sebbene l’Europa non possa ancora vantare una leadership globale paragonabile a quella degli Stati Uniti o della Cina, molte aziende europee si distinguono con successo in diversi campi come nell’ingegneria meccanica e nell’automazione industriale, nel settore chimico, con competenze consolidate nella produzione di materiali ad alte prestazioni e nel settore farmaceutico e biotecnologico. L’imposizione di barriere commerciali potrebbe ostacolare l’accesso di queste aziende al mercato americano e limitare le opportunità di collaborazione transatlantica nella ricerca e nello sviluppo.

Ulteriore elemento di vulnerabilità è rappresentato dalla forte dipendenza del settore tecnologico europeo dalle catene globali del valore. Molti componenti essenziali per la produzione tecnologica provengono dagli Stati Uniti o sono destinati al mercato americano. I dazi rischiano di interrompere queste catene di approvvigionamento, aumentando i costi per le aziende europee e rallentando la produzione.

Non va poi sottovalutato l’impatto sugli investimenti esteri diretti (IDE). Gli Stati Uniti sono tra i principali investitori nel settore tecnologico europeo, e un clima di incertezza commerciale potrebbe scoraggiare ulteriori finanziamenti americani. Una prospettiva particolarmente preoccupante per le startup tecnologiche europee, che spesso dipendono dai capitali internazionali per crescere e competere su scala globale.

Di fronte a questa tempesta, l’Unione Europea non può permettersi di restare a guardare. È necessario mettere in campo una strategia articolata e incisiva per mitigare i rischi e tutelare gli interessi economici del continente. Le opzioni sul tavolo sono diverse, e vanno ponderate attentamente.

In primo luogo, è fondamentale rafforzare l’autonomia strategica dell’UE, investendo massicciamente nei settori chiave. L’obiettivo è ridurre la dipendenza dalle esportazioni verso gli Stati Uniti e aumentare la competitività delle aziende europee sui mercati globali.

Per favorire ciò, è essenziale introdurre politiche di collaborazione tecnologica interna al mercato Ue, rafforzando gli investimenti e direzionandoli verso quei settori che nel breve termine possono dare i maggiori effetti. Un approccio sempre più rilevante è rappresentato dal “Dual Use”, ovvero l’utilizzo di tecnologie civili a favore della sicurezza e viceversa. Questa sinergia può costituire un’ulteriore leva per superare le impasse tecnologiche, accelerando lo sviluppo dell’innovazione in Europa.

Un’altra strada da percorrere è quella della diversificazione dei mercati di esportazione. L’UE dovrebbe intensificare gli sforzi per stringere accordi commerciali con altre economie emergenti o sviluppate, in particolare in Asia-Pacifico e in Africa. In questo modo, si potrebbero creare nuove opportunità per le imprese europee e ridurre la vulnerabilità alle tensioni transatlantiche.

Tutto ciò sarà possibile solo se l’Unione Europea ritroverà equilibrio e coesione. Tentativi di avanzare in ordine sparso sarebbero catastrofici, non solo per l’Europa nel suo complesso, ma anche per i singoli Stati membri che, nel medio periodo, perderebbero ogni vantaggio competitivo e vedrebbero svanire la propria leadership tecnologica nei confronti degli Stati Uniti, diventando rapidamente subalterni.

Mentre andrebbe sicuramente esclusa la possibilità di introduzione misure reciproche contro le aziende americane che operano in Europa. Bisogna essere consapevoli dell’alto rischio di una escalation, che non farà altro che incrementare incertezza e sfiducia sui mercati.

La sfida che l’Unione Europea si trova ad affrontare è complessa e delicata. Ma con una combinazione di diplomazia, investimenti strategici e politiche commerciali mirate, l’UE può superare questo momento difficile e rafforzare la propria posizione nel sistema economico globale. La diversificazione dei mercati, il sostegno all’innovazione interna e la prontezza a rispondere proporzionalmente alle misure protezionistiche sono le chiavi per garantire la prosperità economica europea in un contesto sempre più incerto e competitivo.

l’UE deve affrontare la sfida con determinazione, unita nel contenimento dei danni, evitando contrapposizioni e derive individualistiche. Ci auguriamo che l’Europa possa dimostrarsi all’altezza, cogliendo questa ulteriore sfida per intraprendere un processo di consolidamento e rigenerazione dei propri obiettivi. L’unità e la visione strategica saranno fondamentali per superare questo momento critico e rilanciare il progetto europeo.

*Unioncamere Campania

Head of European Affairs and Chairman of the Enterprise

Europe Network Aerospace & Defence Sector Group