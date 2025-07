Dazi Usa, Ue presenta lista di possibili contromisure per 72 miliardi

Sefcovic: quella su acciaio e alluminio per ora resta sospesa

Bruxelles, 14 lug. (askanews) – Unione europea e Stati uniti sarebbero in realtà “vicini a raggiungere un accordo” sui dazi, ma la Commissione Ue resta pronta “a tutti gli esiti” del negoziato e per questo ha presentato agli Stati membri misure di ritorsione per un valore di circa 72 miliardi di euro. Lo ha detto il commissario europeo al Commercio, Maros Sefcovic, durante una conferenza stampa a margine del Consiglio dei ministri del Commercio dell’Ue oggi a Bruxelles.Sefcovic ha riferito che tra le contromisure che sta preparando contro i dazi annunciati dal presidente Usa Donald Trump, se sarà necessario, oltre una prima lista decisa ad aprile su acciaio e alluminio, di cui è stata prorogata da oggi la sospensione fino a inizio agosto, è ora sul tavolo dei ministri dei Paesi Ue per essere valutata ancheuna seconda lista che riguarda importazioni europee dagli Stati uniti per 72 miliardi.”Le nostre misure di riequilibrio sull’acciaio e sull’alluminio – ha detto Sefcovic – sono sospese fino all’inizio di agosto e oggi la Commissione condivide con gli Stati membri la proposta sulla seconda lista di beni, che rappresenta circa 72 miliardi di euro di importazioni statunitensi. Ora gli Stati membri dell’Ue avranno la possibilità di discuterne”.