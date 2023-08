Il campionato di Serie A Tim è ai nastri di partenza, sabato 19 agosto i campioni d’Italia del Napoli apriranno le danze al Benito Stirpe di Frosinone, e c’è una novità per milioni di tifosi che vogliono seguire la propria squadra in tv: la trasmissione delle gare a pagamento tramite satellite non sarà più un’esclusiva di Sky Italia. Dazn, che detiene i diritti tv di tutte le partite della Serie A, ha stretto una partnership anche con tivùsat, la piattaforma satellitare gratuita. Questo per rendere lo sport, e non solo il calcio, sempre più accessibile ai tifosi, anche a coloro che risiedono in zone (come le comunità montane o le isole) dove la connessione ad Internet e le antenne terrestri non riescono a garantire una buona qualità del segnale. In particolare, tutti i clienti di tivùsat che avranno sottoscritto un abbonamento con Dazn (standard o plus) potranno accedere al nuovo canale Zona Dazn, disponibile dal 9 agosto al 214 del telecomando della piattaforma satellitare gratuita. E nel caso in cui due partite di Serie A Tim dovessero svolgersi nello stesso orario, verrà attivato anche Zona Dazn 2, al canale 215. Innanzi tutto le famiglie tivùsat, che attualmente sono quasi 3 milioni, dovranno accertarsi di avere un decoder o una Cam compatibili con la nuova offerta. E aggiungendo 7,5 euro al mese al costo dell’abbonamento Dazn potranno vedere tramite satellite in alta definizione tutte le partite della Serie A, a partire dai sette match a settimana in esclusiva Dazn. Nel bouquet di tivùsat già figurano 180 canali televisivi e radio, di cui oltre 70 in Hd e 7 in 4K. La piattaforma ha un’audience stimata che supera i 6 milioni di persone, forte di un’offerta fatta di intrattenimento, canali all news (nazionali e internazionali), film, serie tv e una ricca offerta dedicata ai bambini e ai ragazzi.