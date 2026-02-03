Dc Sicilia, dai nuovi commissari regionali un appello alla compattezza

PALERMO (ITALPRESS) – Prima la riorganizzazione interna, poi le riflessioni sul ruolo nella maggioranza di governo regionale. La Dc lancia l’appello alla compattezza con l’insediamento dei tre nuovi commissari regionali: Salvatore Cascio, Carmelo Sgroi e Fabio Meli. La nomina era avvenuta pochi giorni fa a Roma, in seguito a una riunione tra la direzione nazionale e il consiglio nazionale del partito: da adesso saranno loro ad avere legittimazione politica e organizzativa, mettendosi fin da subito all’opera per serrare le file di un partito ancora scosso dall’inchiesta che ha portato all’addio di Totò Cuffaro e innumerevoli ripercussioni di carattere politico.Cascio, Sgroi e Meli hanno incontrato i vertici regionali del partito, i deputati all’Ars, i segretari provinciali e i rappresentanti dei movimenti interni: l’appuntamento si è tenuto nella sede della Dc in via Ricasoli a Palermo, con l’obiettivo non di aprire una nuova fase politica ma di riallacciare il filo con quella svolta in precedenza.

