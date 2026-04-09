Dc, storia di un Paese: all’Università Suor Orsola Benincasa mostra sull’epopea dello scudo crociato

Illustrare visivamente la storia cinquantennale della Democrazia Cristiana sintetizzandone il senso attraverso le immagini che inevitabilmente delineano una storia più complessiva e complessa del nostro Paese: la sua ricostruzione dopo le devastazioni della guerra, il boom economico, la stabile collocazione internazionale nel mondo occidentale e in Europa.

Con questo obiettivo il comitato nazionale per le celebrazioni dell’80esimo anniversario della nascita della Democrazia Cristiana, presieduto da Ortensio Zecchino, ha ideato e promosso la mostra fotografica “Dc. Storia di un Paese”, che fino al 24 aprile sarà esposta (con ingresso libero) nel polo museale dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli (info e orari su www.unisob.na.it/eventi), per poi fare tappa a Pescara dal 3 maggio, all’Università Cattolica di Milano dal 26 maggio e all’Archivio di Stato di Salerno dal 18 giugno.

De Gasperi seduto accanto a Churchill, Fanfani con Kennedy, De Mita con George Bush, Andreotti con Gorbaciov: sono alcune delle immagini più significative della storia dell’era repubblicana del nostro Paese. E sono anche alcune delle fotografie esposte nel polo museale dell’Università Suor Orsola Benincasa per raccontare, con la storia della “Balena Bianca”, la storia dell’Italia repubblicana fino agli anni di Tangentopoli.

“Questa mostra – evidenzia il rettore del Suor Orsola, Lucio D’Alessandro – ci presenta la storia della Dc come la storia dell’Italia repubblicana. Ed è difficile negare che sia così, per ragioni storiche, politiche e anche antropologiche. C’era qualcosa di ecumenico nella Dc, che è stato oggetto di molte ironie, ma che oggi, in un clima completamente mutato, saturo di contrapposizioni e polarizzazioni, ci appare un elemento di saggezza (e anche di mitezza).

C’era qualcosa, nella gestione del potere della Dc (alla quale non sono certo mancate le ombre), che era anche capacità di dare a ciascuno una parte di spazio, senza chiusure, senza faziosità, con una buona dose di tolleranza. Lo mostra bene, tra l’altro, l’atteggiamento per nulla ostacolante della Dc verso la satira, spesso molto forte, da sinistra e da destra, documentata in un’apposita sezione della mostra”.

Le date della libertà e le sezioni dedicate a Moro e De Gasperi

Tra le sezioni più significative della mostra, le cui immagini più belle sono raccolte nel libro-catalogo “Dc. Storia di un Paese” (Il Cigno Editore), curato da Ortensio Zecchino e impreziosito dagli interventi di Sergio Zoppi, Giuseppe Sangiorgi, Vincenzo Scotti, Marco Ravaglioli, Giuseppe Gargani, Silvia Costa e Pierluigi Castagnetti, c’è quella dedicata alle date della libertà.

Come quella del 22 aprile 1946, in cui il governo guidato da Alcide De Gasperi decretò che il 25 aprile dovesse essere festa nazionale, come data simbolica della liberazione dell’Italia dal nazifascismo. La decisione fu poi convalidata con la legge n. 269 del maggio 1949.

“Ricorrendo gli ottant’anni dalla nascita della Dc – sottolinea Ortensio Zecchino, presidente del comitato nazionale per le celebrazioni dell’80esimo anniversario della nascita della Democrazia Cristiana – per rappresentare visivamente la cinquantennale storia della sua vita (1942-1994), abbiamo scelto l’impatto della fotografia.

E, nell’impossibilità di ripercorrere cronologicamente tutte le tappe di quella lunga esperienza, si è tentato di sintetizzarne il senso attraverso immagini legate alle grandi opzioni di politica interna e internazionale, alle grandi realizzazioni in campo sociale, alle più drammatiche stagioni della vita politica, ai suoi protagonisti, al suo popolo, fino a giungere a quelle legate alla decisione di consegnare il testimone a un erede, il Partito Popolare”.

La mostra è allestita per grandi aree tematiche, precedute da brevi introduzioni, generalmente di protagonisti dell’esperienza democratico-cristiana: radici (Murri e Sturzo); origini (lotta partigiana, clandestinità); De Gasperi, pater patriae; le date della libertà; Dc “inchiodata” nella responsabilità di governo (riproduzione di sintetici scritti di De Gasperi, Sturzo e Moro); ricostruzione postbellica e miracolo economico; grandi riforme (agraria, piano casa, Cassa del Mezzogiorno, scuola, sanità); politica estera; politica europea; Dc e terrorismo; Dc e Tangentopoli; donne nella vita Dc; Dc partito di popolo; vita e personaggi di partito; segretari, presidenti della Repubblica e presidenti del Consiglio Dc; dalla Dc al Partito Popolare.