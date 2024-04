Dca, Ciarambino: Bene audizione in Commissione, ora mi auguro tempi brevi per il sì del Consiglio

«Con l’audizione in Commissione Sanità di tutte le parti interessate, medici, psicologi, biologi e associazioni, è stato fatto un grande passo avanti perché si possa arrivare in tempi rapidi all’approvazione della proposta di legge sul contrasto ai disturbi del comportamento alimentare da me presentata – dichiara Valeria Ciarambino, Vicepresidente del Consiglio regionale della Campania e componente del Gruppo Misto – Con il rinvio del finanziamento dei nuovi Lea al prossimo anno e l’esiguo riparto dei fondi predisposti dal Governo, assume ancor di più carattere di urgenza, per la Regione Campania, dotarsi di uno strumento legislativo concreto e idoneo a contrastare quella che è una vera e propria epidemia che colpisce migliaia di adolescenti e bambini, destinando appositi fondi per migliorare la rete di cura dei Dca completa in tutti i livelli assistenziali e distribuita in maniera omogenea sul territorio regionale, potenziando inoltre l’offerta di posti letto in regime residenziale e venendo incontro a tantissime famiglie che oggi sono costrette a curare i propri figli lontano da casa. Il mio plauso a tutti gli esponenti del mondo della scienza e delle associazioni intervenuti in Commissione Sanità per sollecitare la politica a fare presto e subito, condividendo i principi della proposta di legge – aggiunge Ciarambino – Così come sono orgogliosa che questa mia proposta sia stata condivisa e sottoscritta da autorevoli colleghi di maggioranza e opposizione. Ritengo che quando parliamo di salute pubblica non c’è colore politico che debba essere anteposto all’interesse collettivo. Ora spero che questa legge giunga in tempi rapidi all’esame dell’assemblea regionale e trovi un consenso e una condivisione senza tentennamenti e divisioni» conclude Ciarambino.