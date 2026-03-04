Ddl Antisemitismo, passa il testo della maggioranza. Pd si divide

Milano, 4 mar. (askanews) – Passa in Senato, il ddl antisemitismo. E passa nella versione voluta dalla maggioranza, senza alcuna delle modifiche chieste da una parte delle opposizioni. Ecco allora che a favore si esprimono il centrodestra, con i senatori di Italia Viva e Azione; contrari M5s e AVS; si astiene il Pd, che però registra il voto favorevole di 6 suoi esponenti. Il risultato finale è di 105 voti favorevoli, 24 contrari e 21 astenuti, con il testo che viene trasmesso alla Camera.

Resta dunque la definizione di antisemitismo adottata dall’International Holocaust Remembrance Alliance (Ihra), citata nell’articolo 1 e contestata dal centrosinistra che chiedeva di sostituirla con la meno controversa Dichiarazione di Gerusalemme. E non viene espressamente chiarito che criticare le azioni del governo di Israele non costituisce atto di antisemitismo, come chiedevano diversi emendamenti. “Abbiamo fatto tre proposte semplici, se una sola fosse stata accolta avreste avuto l’unanimità del Parlamento”, ha affermato in Aula il capogruppo Dem Francesco Boccia, annunciando l’astensione. Votano invece a favore i “riformisti” del Pd: Graziano Delrio, Filippo Sensi, Walter Verini, Pier Ferdinando Casini, Sandra Zampa e Alfredo Bazoli; Simona Malpezzi avrebbe votato anche lei sì, ma è in India. A spiegare la scelta è Delrio: “Votiamo a favore, non in contestazione e in dissociazione dal nostro partito, ma perché crediamo che questo provvedimento rompa un silenzio e una timidezza nella cultura democratica del Paese, che non ha discusso abbastanza di questa emergenza e di questo problema”.

Contro le opposizioni si scaglia Ester Mieli, che svolge per Fdi la dichiarazione di voto: “Come fate ad astenervi e a votare contro? Tutto questo si chiama indifferenza: l’indifferenza di chi fischietta e aspetta che passi il tempo. E c’è anche un po’ di ipocrisia. La verità è che tutto è chiaro: dove state voi e dove stiamo noi, chiamati a delle responsabilità”.