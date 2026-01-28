Ddl stupri, Schlein: chiesto a Meloni di fermarsi e tornare ad accordo

Roma, 28 gen. (askanews) – La segretaria del Pd Elly Schlein ha sentito la premier Giorgia Meloni dopo che ieri la commissione Giustizia del Senato ha adottato come testo base sulla violenza sessuale il testo Bongiorno che elimina la parola consenso su cui c’era stato il voto unanime alla Camera.

“Il testo Bongiorno – ha detto in conferenza stampa alla Camera – è irricevibile, un gravissimo passo indietro rispetto ad un accordo fatto dalla premier Meloni e da me. Ci siamo sentite, non gliel’ho detto solo pubblicamente: ho ribadito che per noi questo testo non è accettabile. Non c’è nessuna virgola di questa proposta mediata con il Pd”.

“Ho chiesto a Meloni di fermarsi e tornare al testo del nostro accordo e inserire il consenso in quel testo perché è incredibile che da una legge sul consenso la maggioranza sia riuscita a cancellare la parola consenso. Rispetto al testo Bongiorno meglio nessuna legge”, ha concluso.