MILANO (ITALPRESS) – “Il quadro per il manifatturiero italiano è in miglioramento. L’export e la domanda interna saranno dei driver di crescita per il prossimo anno”. Lo dice Gregorio De Felice, chief economist di Intesa Sanpaolo, a margine della presentazione del 105° Rapporto Analisi dei Settori Industriali, realizzato in collaborazione con Prometeia.

