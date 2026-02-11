De Giorgi “Pallavolisti non riconosciuti alla cerimonia? Ci si poteva sforzare”





MILANO (ITALPRESS) – “Nel 2025 per la pallavolo italiana è stata un anno storico. Qualcuno dei ragazzi c’è rimasto male che non è stato riconosciuto la cerimonia d’apertura? Insomma un po’ di più ci si poteva sforzare anche perché era per noi pallavolisti un momento di grandissimo orgoglio, era un riconoscimento importantissimo per il nostro movimento. Poi siamo tornati subito con i piedi sulla Terra perché non ci hanno riconosciuti”. Lo ha dichiarato il commissario tecnico della nazionale italiana Ferdinando De Giorgi in merito alla cerimonia d’apertura dove Simone Anzani, Luca Porro e Simone Giannelli, tedofori a San Siro per i Giochi di Milano Cortina 2026, non sono stati riconosciuti.

pia/gm/azn